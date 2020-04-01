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連假親子遊！飯店推最優促銷 讓寶貝「抗疫」不抗議

聯合晚報 / 記者葉卉軒／台北報導
兒童超跑活動，可以讓小孩享受駕馭超跑車的樂趣。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供
兒童超跑活動，可以讓小孩享受駕馭超跑車的樂趣。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供

新冠肺炎疫情延燒不斷，二個多月下來，家中的小寶貝都快悶壞了，需要「放電」，各飯店今年也紛紛祭出史上兒童清明連假的最優惠促銷方案，讓假期就從飯店開始。

台北亞都麗緻／每晚不到2200元

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳文學下午茶-小紅帽與大野狼。 圖／台北亞都麗緻提供
台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳文學下午茶-小紅帽與大野狼。 圖／台北亞都麗緻提供

台北亞都麗緻飯店表示，推出「買一贈一．歡樂延長至9月」專案，包括兩晚住宿、巴賽麗廳文學下午茶「小紅帽與大野狼」，且兒童清明連假期間都適用。

可延長第二晚入住時間至9月以前，住宿專案價4399元，是往年最具競爭力的優惠價格，平均每晚不到2200元，住宿期間可免費使用休閒設施、三溫暖、健身房、兒童遊憩室與全台唯一的瑜珈冥想室。巴賽麗廳的「小紅帽與大野狼」下午茶套餐於兒童連假期間（4月2日~4月5日）買一贈一，該下午茶以故事主軸研製七款鹹、甜點。

eslite hotel誠品行旅／園區玩透透

誠品行旅面迎園區內充滿多樣保育類動植物的生態池。 圖／誠品行旅提供
誠品行旅面迎園區內充滿多樣保育類動植物的生態池。 圖／誠品行旅提供

eslite hotel誠品行旅於4月2日~4月6日兒童節連假期間，首度結合松山文創園區與誠品生活松菸店，推出「松菸小小導覽員培訓 好FUN心住房專案」，訴求透過園區專業導覽人員以深入淺出的插畫教學模式，帶領小朋友們走訪區內古蹟建築、歷史導覽與生態探索，還可親自參與創意手作課程，體會紙膠帶撕貼畫、提袋縫紉教學或網版印刷的手作樂趣，還有知名兒童紙相機「紙可拍」的攝影體驗，學習用專業視角捕捉鏡頭下的松菸美景。

且凡入住此專案每房均含成人兩客及兒童一客的晨光早餐，亦可享受提早入住或延遲退房的專屬禮遇，並再加贈誠品行旅1500元餐飲抵用金，可於飯店內各餐廳使用。

誠品行旅利用插畫繪本教學，帶領小朋友走進松菸感受文化魅力。 圖／誠品行旅提供
誠品行旅利用插畫繪本教學，帶領小朋友走進松菸感受文化魅力。 圖／誠品行旅提供

宜蘭綠舞觀光飯店／攜手斑比山丘

「Hello！斑比」住房專案，兒童節當天入住贈烏咪娜咪抱枕。 圖／宜蘭綠舞提供
「Hello！斑比」住房專案，兒童節當天入住贈烏咪娜咪抱枕。 圖／宜蘭綠舞提供

宜蘭綠舞觀光飯店則首度與在地人氣景點「斑比山丘」合作，推出「Hello！斑比」住房專案，假期就從飯店開始，入住後立即可以拿到精選限量「綠舞x斑比山丘」獨家合作好禮，內含斑比山丘人氣周邊商品斑斑帆布袋，以及綠舞百變狐狸面具。另外，為歡慶兒童節，4月4日當天入住不限專案，每房再送綠舞吉祥物烏咪娜咪抱枕乙個 。

接著則可以在日式園區內暢玩手作抹茶及經典浴衣體驗，度過放鬆的午後時光，翌日享用豐富早餐後，還能玩滑草、射箭等戶外活動，退房後再開車前往距離飯店僅需20分鐘，位於宜蘭冬山鄉的「斑比山丘」園區免費暢遊，零距離餵食可愛小梅花鹿、逛戶外美食市集，不需出遠門即可感受濃郁日式風情，輕鬆享受美好愜意的宜蘭之旅。

理想大地渡假飯店／山水宜人好空氣

花蓮的好山好水好空氣是國人公認的旅遊勝地，且受到新型冠狀肺炎疫情影響，但花蓮地區目前0確診病例，不少人選擇至花蓮旅行呼吸新鮮空氣。花蓮理想大地渡假飯店擁有獨棟獨立且每房皆有戶外陽台，可在陽台欣賞遠山近水、小船悠遊，不論晨起瑜珈、游泳、慢步健走或選擇遊艇、竹筏、在大草原中追逐夕陽，以及手作DIY窯烤麵包、植物手札等活動，十多項活動提供選擇。

此外，飯店還規畫兒童超跑活動，可以讓小孩體驗當小小賽車手，享受駕馭超跑車的樂趣，在萬坪塞維亞草原享受草地上風極速吹過的快感，有趣的射箭體驗，讓小孩變身專業運動員，享受百步穿楊的感覺，理想兒童釣魚池也可以讓小朋友收獲滿滿。

翰品酒店花蓮／DAKA園區深度遊

台泥與翰品酒店花蓮推出DAKA「深度遊」與「輕鬆遊」住房專案。圖／DAKA園區提供
台泥與翰品酒店花蓮推出DAKA「深度遊」與「輕鬆遊」住房專案。圖／DAKA園區提供

翰品酒店花蓮則與台泥DAKA園區攜手合作，在館內準備了一系列童樂DIY手作活動，自即日起至6月30日前，翰品酒店花蓮也推出防疫自駕省油資住房專案，每房可現折500元，鼓勵民眾自駕行駛蘇花改出遊。

蘇花改通車後，山海間的台泥和平廠成了花蓮目前最受矚目的旅遊打卡熱點，台泥在花蓮和平廠打造「DAKA園區」，結合循環經濟與生態教育，開放預約工廠參觀，而台泥也與翰品酒店花蓮聯合推出「DAKA 深度遊」與「DAKA 輕鬆遊」二住房專案，結合花蓮和平的人文特色，讓來往旅客不只親近和平的山與海，更重新認識工廠與聚落之間的共存共榮。

同時，兒童清明四天連假中，翰品酒店花蓮也將在館內準備一系列童樂DIY手作活動。

連假 誠品 松菸

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