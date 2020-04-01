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夜光塗料加持變身黑白郎君 Roger Dubuis超限量新表 夜光太迷幻
世界並不是非黑即白的二分法，更多時候、眼見不為憑。羅杰杜比推出新款超限量Excalibur Twofold腕表，結合特殊複合材質與夜光塗料，貌似全白的高複雜腕表，卻在夜光時顯現出迷幻視覺，宛如變身布偶戲「黑白郎君」，更讓人聯想到經典科幻電影「創：光速戰紀」。
Excalibur Twofold腕表最特殊的當屬潔白的複合材料表殼，根據Roger Dubuis官方資料，這種特殊物料以99.95%的二氧化矽製成，重量較以輕盈著稱的片狀模塑（SMC）碳纖維還輕13%、也比陶瓷輕盈2.5倍，而表廠再將夜光塗料運用於機芯與表帶之上。由於這還是一款具備日內瓦印記的鏤空雙陀飛輪機芯，一旦夜光塗料吸收足夠光源，在完全漆黑時，將顯現出Roger Dubuis字樣、以及機芯框架上的幾何線條，科幻意象鮮明而強烈。
另一邊獨立品牌Ikepod則也有新作Megapod，同樣散發太空氣息。M000、M100、M200三款腕表，渾圓、厚重的表殼，像是1970年代經典科幻漫畫的飛碟造型。由於使用相對平價的Miyota通用機械機芯，功能具備時、分、秒顯示，但造型感十足。即日起已可在募資平台Kickstarter搜尋，價格為740瑞士法郎，折合台幣約約23,000元，但募資結束後將恢復為1,250瑞士法郎，折合台幣約39,200元。
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