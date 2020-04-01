夜光塗料加持變身黑白郎君 Roger Dubuis超限量新表 夜光太迷幻

世界並不是非黑即白的二分法，更多時候、眼見不為憑。羅杰杜比推出新款超限量Excalibur Twofold腕表，結合特殊複合材質與夜光塗料，貌似全白的高複雜腕表，卻在夜光時顯現出迷幻視覺，宛如變身布偶戲「黑白郎君」，更讓人聯想到經典科幻電影「創：光速戰紀」。

Excalibur Twofold腕表最特殊的當屬潔白的複合材料表殼，根據Roger Dubuis官方資料，這種特殊物料以99.95%的二氧化矽製成，重量較以輕盈著稱的片狀模塑（SMC）碳纖維還輕13%、也比陶瓷輕盈2.5倍，而表廠再將夜光塗料運用於機芯與表帶之上。由於這還是一款具備日內瓦印記的鏤空雙陀飛輪機芯，一旦夜光塗料吸收足夠光源，在完全漆黑時，將顯現出Roger Dubuis字樣、以及機芯框架上的幾何線條，科幻意象鮮明而強烈。