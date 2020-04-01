Nespresso 推咖啡大師牛奶特調三款風味咖啡

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso以人氣甜點為靈感，全新推出「咖啡大師牛奶特調系列」三款風味咖啡，邀一起縱情於與咖啡的甜蜜邂逅。

三款全新風味咖啡包括：香草閃電泡芙風味咖啡、焦糖烤布蕾風味咖啡，以及松露巧克力風味咖啡，以限量版方式推出甜蜜風味咖啡珍藏組，可一次收藏Nespresso全系列經典及甜點風味咖啡。

同時，為了積極應對疫情，民眾在家時間變長，無論是在家工作或是度過周末時光，或是隨著5月母親節將至，在家中與媽咪共享美食也成了目前最安心的過節方式。Nespresso為讓消費者免出門也能在家安心品嚐頂級高品質咖啡，即日起限時推出「寵愛媽咪獻好禮 全系列咖啡機2,990起」優惠活動，並持續提供全方位的會員服務，在家輕鬆一指訂購，就能幫媽咪及家人打造質感居家咖啡館，在家安心且安全享受咖啡時光。

本次全新推出的三款風味咖啡皆能展現頂級咖啡品質並各具特色，香草閃電泡芙風味咖啡帶有細緻絲滑的香草馥郁香氣及豐富的口感層次，可感受幸福愉悅的甜蜜滋味。

焦糖烤布蕾風味咖啡則是帶有醇厚綿密的焦糖烤布蕾香氣，與阿拉比卡咖啡的烘烤香調融合，具有濃醇圓潤的口；松露巧克力風味咖啡蘊含濃郁誘人的黑巧克力香氣與圓潤平衡的穀物香調，帶來有如品嚐松露巧克力般的驚艷口感，打造奢華咖啡饗宴。