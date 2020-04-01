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「磚紅色」女神唇彩 GA限量奢華絲絨訂製系列開賣！

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
奢華訂製柔霧唇露200炙愛質地。圖／Giorgio Armani提供
奢華訂製柔霧唇露200炙愛質地。圖／Giorgio Armani提供

唇膏對女性來說就像鞋子一樣，永遠不嫌多，永遠少一條。之前在韓國上市就掀起搶購的Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃#205磚紅舞鞋和奢華訂製柔霧唇露#200炙愛兩款限定色，今日（4月1日）終於在台灣開賣，棕紅色調擦起來顯白又優雅，絕對是今年必備彩妝之一。

2012年上市的長管身奢華絲絨訂製唇萃是史上第一支絲絨質地唇彩，一直是GA明星商品，甚至有「人生不能沒有的完美唇彩」封號，色彩豐厚濃郁。而2016誕生的短管身奢華訂製柔霧唇露，則是比較輕薄水潤。今年因應時尚圈不敗的「復古」潮流，GA將深淺不同的粉色調結合充滿年代氛圍的棕紅色調，一口氣推出12款新色「復古玫瑰系列」之外，更特選正夯的「磚紅色調」打造限定版的奢華絲絨訂製唇萃#205磚紅舞鞋和奢華訂製柔霧唇露#200炙愛。

不過奢華絲絨訂製唇萃和奢華訂製柔霧唇露該如何選擇呢？前者適合喜歡極致霧面唇妝的人，獨家「絲絨柔滑凝膠」能讓唇色加倍保溼滑順且服貼，「4D 絲霧光球體」則是展現細緻霧面光澤。而後者適合更追求滋潤感的人，獨家「柔霧顯色科技」經過30秒即能將唇露水潤質地轉換成柔霧唇妝妝效，首創「立體夾心刷頭」更方便均勻上色。

奢華絲絨訂製唇萃205磚紅舞鞋，6.5ml，1,280元。圖／Giorgio Armani提供
奢華絲絨訂製唇萃205磚紅舞鞋，6.5ml，1,280元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃#205磚紅舞鞋和奢華訂製柔霧唇露#200炙愛兩款限定色，今日（4月1日）終於在台灣開賣。圖／Giorgio Armani提供、記者吳曉涵攝影
Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃#205磚紅舞鞋和奢華訂製柔霧唇露#200炙愛兩款限定色，今日（4月1日）終於在台灣開賣。圖／Giorgio Armani提供、記者吳曉涵攝影
Giorgio Armani限定版奢華絲絨訂製唇萃#205磚紅舞鞋和奢華訂製柔霧唇露#200炙愛。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani限定版奢華絲絨訂製唇萃#205磚紅舞鞋和奢華訂製柔霧唇露#200炙愛。圖／Giorgio Armani提供
奢華訂製柔霧唇露200炙愛，3.9ml，1,350元。圖／Giorgio Armani提供
奢華訂製柔霧唇露200炙愛，3.9ml，1,350元。圖／Giorgio Armani提供
奢華絲絨訂製唇萃205磚紅舞鞋質地。圖／Giorgio Armani提供
奢華絲絨訂製唇萃205磚紅舞鞋質地。圖／Giorgio Armani提供
奢華絲絨訂製唇萃205磚紅舞鞋，6.5ml，1,280元。圖／Giorgio Armani提供
奢華絲絨訂製唇萃205磚紅舞鞋，6.5ml，1,280元。圖／Giorgio Armani提供

唇彩 韓國

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