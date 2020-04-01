「磚紅色」女神唇彩 GA限量奢華絲絨訂製系列開賣！

唇膏對女性來說就像鞋子一樣，永遠不嫌多，永遠少一條。之前在韓國上市就掀起搶購的Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃#205磚紅舞鞋和奢華訂製柔霧唇露#200炙愛兩款限定色，今日（4月1日）終於在台灣開賣，棕紅色調擦起來顯白又優雅，絕對是今年必備彩妝之一。

2012年上市的長管身奢華絲絨訂製唇萃是史上第一支絲絨質地唇彩，一直是GA明星商品，甚至有「人生不能沒有的完美唇彩」封號，色彩豐厚濃郁。而2016誕生的短管身奢華訂製柔霧唇露，則是比較輕薄水潤。今年因應時尚圈不敗的「復古」潮流，GA將深淺不同的粉色調結合充滿年代氛圍的棕紅色調，一口氣推出12款新色「復古玫瑰系列」之外，更特選正夯的「磚紅色調」打造限定版的奢華絲絨訂製唇萃#205磚紅舞鞋和奢華訂製柔霧唇露#200炙愛。