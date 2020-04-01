連假溜小孩勝地！LEGO把夢幻城堡變大了 可以攀岩還能闖關冒險去

因應即將到來的清明、兒童假期，樂高（LEGO）選在華山文創園區，推出限時快閃活動，把最受女孩們歡迎的系列組合放大，能實際體驗夢想中的世界，並且進行闖關冒險的體驗，絕對是家長們在連假時的「溜小孩」勝地。

樂高的「LEGO Play Her Way做個好女孩」活動，打造了可攀岩運動的場域。記者曾智緯／攝影

樂高組合積木不只是男生愛玩，所以品牌特別選在連假期間，於華山文創園區的戶外打造了女孩專屬「LEGO Play Her Way做個好女孩」活動。不同以往，樂高精選了女孩喜歡的系列，打破只喜歡洋娃娃等刻板印象，以冒險為概念，並放大了每個組合積木，讓小朋友能實際參與其中。包含樂高迪士尼公主口袋故事書、LEGO Friends主題新品等，讓女孩自己用創意拼砌樂高，並呼籲家長別限制興趣，讓孩子成為自己想成為的樣子，緊扣「Play Her Way」的主題。

放大45倍的LEGO Friends秘密寶盒，成為拍照打卡點。記者曾智緯／攝影

活動現場分成4個區域，除了有樂高迪士尼公主城堡，並透過闖關體驗到創意拼砌區、樂高攀岩運動以及放大45倍的LEGO Friends秘密寶盒拍照打卡點。同時品牌還推出豆豆樂全新系列商品，能自製獨一無二的樂高手環、文具及收納小物等。或是能運用散積木妝點豆豆手環、飾品架、筆筒以及收納盒等，讓每位小朋友都能發揮自己創意。最後完成所有挑戰關卡之後，LEGO還會貼心的提供小禮物給參與的小朋友，從即日起至4月5日為止，完全免費，但現場有身高與年齡限制，之後將會移至信義區香堤大道南段舉行。

「LEGO Play Her Way做個好女孩」活動，完全免費，但現場有身高與年齡限制。記者曾智緯／攝影