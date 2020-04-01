快訊

頒褒揚令給郝柏村？蔡英文：理所當然

台灣若大規模檢測 專家：等同按下醫療自爆鈕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假溜小孩勝地！LEGO把夢幻城堡變大了 可以攀岩還能闖關冒險去

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
樂高的「LEGO Play Her Way做個好女孩」活動，打造樂高迪士尼公主城堡。記者曾智緯／攝影
樂高的「LEGO Play Her Way做個好女孩」活動，打造樂高迪士尼公主城堡。記者曾智緯／攝影

因應即將到來的清明、兒童假期，樂高（LEGO）選在華山文創園區，推出限時快閃活動，把最受女孩們歡迎的系列組合放大，能實際體驗夢想中的世界，並且進行闖關冒險的體驗，絕對是家長們在連假時的「溜小孩」勝地。

樂高的「LEGO Play Her Way做個好女孩」活動，打造了可攀岩運動的場域。記者曾智緯／攝影
樂高的「LEGO Play Her Way做個好女孩」活動，打造了可攀岩運動的場域。記者曾智緯／攝影

樂高組合積木不只是男生愛玩，所以品牌特別選在連假期間，於華山文創園區的戶外打造了女孩專屬「LEGO Play Her Way做個好女孩」活動。不同以往，樂高精選了女孩喜歡的系列，打破只喜歡洋娃娃等刻板印象，以冒險為概念，並放大了每個組合積木，讓小朋友能實際參與其中。包含樂高迪士尼公主口袋故事書、LEGO Friends主題新品等，讓女孩自己用創意拼砌樂高，並呼籲家長別限制興趣，讓孩子成為自己想成為的樣子，緊扣「Play Her Way」的主題。

放大45倍的LEGO Friends秘密寶盒，成為拍照打卡點。記者曾智緯／攝影
放大45倍的LEGO Friends秘密寶盒，成為拍照打卡點。記者曾智緯／攝影

活動現場分成4個區域，除了有樂高迪士尼公主城堡，並透過闖關體驗到創意拼砌區、樂高攀岩運動以及放大45倍的LEGO Friends秘密寶盒拍照打卡點。同時品牌還推出豆豆樂全新系列商品，能自製獨一無二的樂高手環、文具及收納小物等。或是能運用散積木妝點豆豆手環、飾品架、筆筒以及收納盒等，讓每位小朋友都能發揮自己創意。最後完成所有挑戰關卡之後，LEGO還會貼心的提供小禮物給參與的小朋友，從即日起至4月5日為止，完全免費，但現場有身高與年齡限制，之後將會移至信義區香堤大道南段舉行。

「LEGO Play Her Way做個好女孩」活動，完全免費，但現場有身高與年齡限制。記者曾智緯／攝影
「LEGO Play Her Way做個好女孩」活動，完全免費，但現場有身高與年齡限制。記者曾智緯／攝影

從即日起至4月5日為止，樂高在華山文創園區，推出限時快閃活動。記者曾智緯／攝影
從即日起至4月5日為止，樂高在華山文創園區，推出限時快閃活動。記者曾智緯／攝影

樂高 文創

延伸閱讀

梅根即將重返好萊塢！老公哈利王子牽線　回歸後第一份工作獻給迪士尼

樂高「旋風忍者」體驗活動28日起台北、台中快閃！門市消費滿額送限量兒童節驚喜包

能和Switch連動？樂高與任天堂推出《超級瑪利歐》系列套組

樂高推「瑪利歐」電子互動積木　拿金幣、踩岩漿還會有反應

相關新聞

獨／13年歷史成回憶 高雄「三集家常菜」熄燈落幕

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，連帶影響民眾出門用餐的意願，重創台灣餐飲市場，不少人氣餐廳紛紛選擇熄燈退場，或是暫...

連假溜小孩勝地！LEGO把夢幻城堡變大了 可以攀岩還能闖關冒險去

因應即將到來的清明、兒童假期，樂高（LEGO）選在華山文創園區，推出限時快閃活動，把最受女孩們歡迎的系列組合放大，能實際...

愚人節快閃！這些優惠「係真耶」 住一晚送兩晚打1折

愚人節快樂！飯店、旅行社趁著愚人節大打優惠，降幅讓人看花了眼，但這些優惠是真的，不僅4月連假「住一晚送二晚」，星級飯店還...

為抗疫加油！雅詩蘭黛、歐舒丹做乾洗手 雪花秀送療程

新型冠狀病毒持續肆虐，帶來全球的影響，全球各品牌也加入對抗疫情的行列，化妝保養品也為防疫盡心力，歐舒丹、雅詩蘭黛宣布投入...

男裝品牌Zegna宣佈已捐助300萬歐元 投入義大利疫情防護

隨疫情延燒，義大利男裝品牌Zegna喊出「今日的行動將塑造我們的明天（Our actions today will sh...

這種粉紅太高級！TOM FORD「禁忌玫瑰」系列終於開賣

粉紅色是很多人無法抗拒的顏色，如果又在當中添加一點灰色調，呈現出的又是另一種迷人魅力了。之前還未上市就讓許多台灣消費者期...

宋慧喬清新長髮拍涼鞋形象照 變身美腿海灘少女 網：「想和女神一起去旅行」

女神宋慧喬離婚後露臉，次次美無極限，早前在2月份釋出鞋款SUECOMMA BONNIE代言形象片，以成熟嫵媚的中長鬈髮展...

張柏芝、《鬼媽媽》金泰希刺繡白洋裝比仙f氣　劉嘉玲一穿「黑掉」簡直神搭配

金泰希復出之作《哈囉掰掰，我是鬼媽媽（Hi Bye,Mama！）》相當好哭，也一併讓網友驚豔於她的神仙顏值，在宣傳期間的...

好好在家／居家辦公 網購必買夯品

這段時間以來，因為大環境的變化，雖然朋友相聚的頻率降低了，但彼此關心的情意卻堅實不變。

好好在家／美食外送再升級 結帳、取餐無接觸

在消費者減少外出、不想與人接觸的防疫自我管理之下，許多餐廳皆受到外食人潮銳減影響，但美食外送平台在這波中，反而逆勢發揮串接起餐廳營運與消費者需求的重要功能。

南方的安逸優渥與情趣 Nul Taipei

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 ※飲酒過量，害人害己。 多數東方的城市中，南方總帶有悠閒的安逸情懷。事實上，不少人去酒吧追求的正是種隱密氣氛；但想藏身在大安區巷弄內還要有兩把刷子，大隱隱於市的前提是：隔音裝潢可不馬虎、才能作到靜中取鬧、不打擾鄰居。結束鹹花生和孔雀的經營後，負責人之一的Dylan決心開設一間新的店鋪，最後選擇落腳於復興南路的巷弄間，並招募到包含餐廳主廚、音樂人、攝影師、廣告導演的志同道合夥伴，Nul Taipei團隊於焉成型。

信義商圈全新景點 台北101打造「法式花園」讓民眾心情減壓

百貨上半年最優惠檔期母親節，4月陸續開跑，台北101購物中心母親節首波4月9日至4月22日展開，今年首度擴大優惠至超過6...

熱門新聞

直擊大眾運輸全面戴口罩 第一天上路就破功

史無前例！澎湖福朋喜來登「買住宿送機票」 現省2萬

超商領預購口罩「3個中2個不能用」 她無奈：真是籤王

為何不開放一人買全家口罩？ 網友揭一關鍵問題

獨／開業6年不敵疫情 「枕戈待旦」馬祖料理熄燈

今起搭雙鐵、客運強制戴口罩 交通部：不配合依法開罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。