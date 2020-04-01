交大自製布袋戲電影登影音平台 電影清單再添好選擇
由國立交通大學布袋戲社獨立拍攝的布袋戲電影《劍塵道魔錄》於2019年籌辦全台巡迴放映後，刻劃細膩的師徒情誼、飽含傳承意味的理念廣受戲迷喜愛，不少人敲碗要求「線上看」，交大今指出，劇組團隊終於宣告4月上旬起電影將在PILI App、LiTV兩大影音平台上架播映。
交大指出，《劍塵道魔錄》展開全台戲院巡迴之初，交大布袋戲社劇組團隊就用全自創的木偶角色、熱血劇情、音樂及精湛的操偶演出突破大眾傳統對學校社團的作品想像，有不少戲迷留下觀後感表示：「約莫二小時的片長，觀後感覺非常振奮人心，看到的不只是一部電影作品，更看到他們帶著很多人心中早被現實生活壓垮的熱情，去一步步靠近夢想」、「武戲，看得超級痛快，特效、節奏、畫面、音效，融合地洽到好處」。
這部布袋戲電影，劇組成員們用最實際的行動拋磚引玉，發揚台灣特別的布袋戲文化，除作品本身以外，他們更是從「把握時間」做起；因為劇組團隊囊括交大布袋戲社創社以來15年的社員，身分皆是上班族與學生，成員們得在工作、學業之餘，利用假日或平日晚上籌拍電影，間接地鼓舞許多在夢想邊緣躊躇的戲迷，要勇敢踏出圓夢的第一步。
這部布袋戲電影經過四場播映會，終於敲定4月3日起登上霹靂布袋戲官方影音平台「PILI App」與布袋戲迷相見歡，4月10日起則拓展到頻道眾多的LiTV平台，提供觀眾在家看片好選擇。
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