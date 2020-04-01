男裝品牌Zegna宣佈已捐助300萬歐元 投入義大利疫情防護

隨疫情延燒，義大利男裝品牌Zegna喊出「今日的行動將塑造我們的明天（Our actions today will shape our tomorrow）」口號，並

於官方instagram宣佈，已向義大利民防局捐助300萬歐元，並將義大利與瑞士的部分生產工廠轉換為口罩生產，以共同對抗疫情。

Zegna品牌總裁Gildo Zegna並在官方instagram中聲明，「我們每個人都必須竭盡所能，制止這種全球緊急情況」，於是傑尼亞（Zegna）家族成員與集團的最高管理階層，一同捐助300萬歐元（折合台幣約9,943萬）給義大利民防局，並表示對投入疫情工作中醫療人員與科學家、志願者的全力支持，同時Zegna集團也直接捐款，為多家醫院提供了呼吸設備，聲明中並呼籲，受影響地區的人們應待在家中，以保持安全。