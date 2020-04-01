為抗疫加油！雅詩蘭黛、歐舒丹做乾洗手 雪花秀送療程

新型冠狀病毒持續肆虐，帶來全球的影響，全球各品牌也加入對抗疫情的行列，化妝保養品也為防疫盡心力，歐舒丹、雅詩蘭黛宣布投入製作乾洗手，免費提供給醫療相關人員，雪花秀為台灣醫療、藥師人員加油，提供免費禮品與護手療程。

雅詩蘭黛集團總部位於紐約，因此先捐出200萬副醫療口罩，給第一線醫療人員外，也提供無國界醫師組織Doctors Without Borders約6050萬台幣(200萬美金) 的捐款，另外投入資金支持New York Community Trust成立紐約新型冠狀病毒防治基金會。

雅詩蘭黛也宣布位於Melville的工廠，加入製作手部消毒液的行列，藉此提供給第一線醫療人員。台灣雅詩蘭黛集團各品牌，不僅持續在櫃上消毒，也暫停護膚與接觸的服務，

來自法國的香氛保養品牌歐舒丹，品牌也投入對抗疫情的行列，將位於法國馬諾斯克的工廠，將暫停生產保養品和居家香氛，改為生產馬鞭草乾式潔手露，預計生產量可達7萬公升，製造23萬瓶以上的乾洗手用品。將其捐贈給法國當地衛生單位和醫護人員。

台灣歐舒丹也捐贈4,200塊乳油木牛奶公益皂，給予社福機構，用於三失老人照護，並鼓勵高危險群的長者、孩童及憨兒勤洗手防疫、遠離病毒。

頂級韓系保養品牌Sulwhasoo雪花秀，體恤醫護人員、藥師此時的辛勞，即日起至4月30日，凡醫事從業人員提供相關工作證，即可至全台雪花秀專櫃兌換「雪花秀補氣加油感謝禮」，及免費30分鐘護手療程，感謝醫護人員，需要事先預約02-2711-8128。