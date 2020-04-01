聽新聞
test
0:00 / 0:00
為抗疫加油！雅詩蘭黛、歐舒丹做乾洗手 雪花秀送療程
新型冠狀病毒持續肆虐，帶來全球的影響，全球各品牌也加入對抗疫情的行列，化妝保養品也為防疫盡心力，歐舒丹、雅詩蘭黛宣布投入製作乾洗手，免費提供給醫療相關人員，雪花秀為台灣醫療、藥師人員加油，提供免費禮品與護手療程。
雅詩蘭黛集團總部位於紐約，因此先捐出200萬副醫療口罩，給第一線醫療人員外，也提供無國界醫師組織Doctors Without Borders約6050萬台幣(200萬美金) 的捐款，另外投入資金支持New York Community Trust成立紐約新型冠狀病毒防治基金會。
雅詩蘭黛也宣布位於Melville的工廠，加入製作手部消毒液的行列，藉此提供給第一線醫療人員。台灣雅詩蘭黛集團各品牌，不僅持續在櫃上消毒，也暫停護膚與接觸的服務，
來自法國的香氛保養品牌歐舒丹，品牌也投入對抗疫情的行列，將位於法國馬諾斯克的工廠，將暫停生產保養品和居家香氛，改為生產馬鞭草乾式潔手露，預計生產量可達7萬公升，製造23萬瓶以上的乾洗手用品。將其捐贈給法國當地衛生單位和醫護人員。
台灣歐舒丹也捐贈4,200塊乳油木牛奶公益皂，給予社福機構，用於三失老人照護，並鼓勵高危險群的長者、孩童及憨兒勤洗手防疫、遠離病毒。
頂級韓系保養品牌Sulwhasoo雪花秀，體恤醫護人員、藥師此時的辛勞，即日起至4月30日，凡醫事從業人員提供相關工作證，即可至全台雪花秀專櫃兌換「雪花秀補氣加油感謝禮」，及免費30分鐘護手療程，感謝醫護人員，需要事先預約02-2711-8128。
護手療程中，會以玉石進行穴位按摩，能深度滋潤乾燥肌膚，促進血液循環，並幫助辛苦的醫事人員迅速恢復元氣、提振精神，淡雅療癒的人蔘香氣，更為醫事人員緊繃的身心靈達到紓壓、放鬆。另還提供購物相關優惠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言