這種粉紅太高級！TOM FORD「禁忌玫瑰」系列終於開賣

粉紅色是很多人無法抗拒的顏色，如果又在當中添加一點灰色調，呈現出的又是另一種迷人魅力了。之前還未上市就讓許多台灣消費者期盼多時的TOM FORD今年全新限量版私人調香系列「禁忌玫瑰」唇膏和香水，就是用這種加了一點灰色調的粉紅包裝管身與瓶身，更優雅柔美的韻味，看一眼就好生火，今天總算正式開賣啦！

掀起熱議的「禁忌玫瑰」限定商品包裝上的顏色，Tom Ford稱之為「ROSE PRICK PINK」(帶刺玫瑰粉)，這是他經過上百次的調整才調配出最能達到想像中標準的顏色。帶著一絲灰色調的霧面粉紅，象徵露水洗滌下、剛綻放的鮮嫩玫瑰，搭配霧面瓶蓋與瓶身標籤，還有標誌性的黑色描邊元素，營造出些許距離感的個性味。

除了氣質滿點的包裝，「禁忌玫瑰」限定包裝兩款唇膏與香水的色調與氣味也是非常討喜。亞洲熱銷前三名的#03 CASABLANCA豆沙色調，是必備的輕熟感玫瑰色選。#04 INDIAN ROSE 晨曦玫瑰色則擁有優雅玫瑰嫩粉色調，不挑膚的特質用於平常日妝、休閒等都百搭。香水部分使用了花椒、薑黃萃取的辛香氣息讓土耳其玫瑰、保加利亞玫瑰與五月玫瑰的豐富花香穿透而出。接著有擴散力的印尼廣藿香會散發出柑苔調的木質氣息，而焙烤零陵香豆脂的溫暖燻燒氣味融合了焦糖香，巧妙用呈現花瓣掉落土壤與辛香料結合後所產生的溫暖、性感與難以捉摸的危險，用抽象的氣味刻畫出充滿想像力的景象。