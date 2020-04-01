獨／13年歷史成回憶 高雄「三集家常菜」熄燈落幕

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，連帶影響民眾出門用餐的意願，重創台灣餐飲市場，不少人氣餐廳紛紛選擇熄燈退場，或是暫停營業。位於高雄的「三集家常菜」，已於3月29日正式於官方臉書宣告停業，結束13年的歷史，令許多粉絲不捨。

位於高雄鳳山的三集家常菜，店內供應有川、台、客等三種菜系的料理，故稱為「三集」，菜單上供應有上海菜飯、蒼蠅頭、客家小炒、口水雞等等不同料理，價位多落在150～300元之間。除了單點菜餚之外，也有10人份的合菜組合。由於價格合理、口味大眾化，三集家常菜擁有不少家庭型顧客支持，在google上已累積超過1,300則評論，整體獲得4.1分，臉書打卡次數也超過2.6萬次。