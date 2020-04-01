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宋慧喬長髮飄逸、細肩帶美腿拍鞋履 想和她一起去旅行

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
宋慧喬拍攝鞋履形象廣告，穿性感俏麗的細肩帶洋裝。圖／取自IG
宋慧喬拍攝鞋履形象廣告，穿性感俏麗的細肩帶洋裝。圖／取自IG

女神宋慧喬離婚後露臉，次次美無極限，早前在2月份釋出鞋款SUECOMMA BONNIE代言形象片，以成熟嫵媚的中長鬈髮展現浪漫，近日釋出的夏日系列，宋慧喬一頭微鬈飄逸長髮，在微風吹拂下綻放年輕的風采，穿上細肩帶小洋裝、配襯水藍色眼影，呼應品牌「生動之夏（Vivid Summer）」的主題。

這次幫宋慧喬掌鏡的是韓國知名時尚攝影師Yeongjun Kim，常為李敏鎬、河智苑等韓星拍攝雜誌或形象照，宋慧喬在郵輪、海岸的陽光下，穿著小洋裝、涼鞋、球鞋等，帶著慵懶性感又俏皮的氛圍，全都是「女朋友最佳穿搭範本」，畫面悠閒寫意得讓人想和她一起去旅行，腳上穿搭的鞋款有她高顏值撐起，輕鬆駕馭。

創立於2003年的韓國潮鞋品牌SUECOMMA BONNIE，特色是設計大膽、穿著舒適，以及全手工製作，受到許多韓星喜愛，TWICE周子瑜和少女時代的秀英，都穿過此品牌鞋款，設計師李普賢（Bonnie Lee）的初衷即是以「設計自己想要穿的鞋子」為理念，前任代言為全智賢，營造「女神鞋履品牌」的大手筆，近年代言人為宋慧喬，繼春夏「SUE LIBRE」的自由奔放之後，夏季的度假情懷也在宋慧喬的詮釋中登場。

宋慧喬穿SUECOMMA BONNIE夏日Lovelane運動鞋，售價韓幣348,000元、約台幣8,586元。圖／取自IG
宋慧喬穿SUECOMMA BONNIE夏日Lovelane運動鞋，售價韓幣348,000元、約台幣8,586元。圖／取自IG
宋慧喬身穿細肩帶小洋裝、搽上水藍色眼影，演繹夏日度假風情。圖／取自IG
宋慧喬身穿細肩帶小洋裝、搽上水藍色眼影，演繹夏日度假風情。圖／取自IG
宋慧喬穿SUECOMMA BONNIE夏日Buddy涼鞋。圖／取自IG
宋慧喬穿SUECOMMA BONNIE夏日Buddy涼鞋。圖／取自IG
宋慧喬穿Flowerbomb運動鞋，售價韓幣348,000元、約台幣8,586元。圖／取自IG
宋慧喬穿Flowerbomb運動鞋，售價韓幣348,000元、約台幣8,586元。圖／取自IG
宋慧喬所穿的Buddy涼鞋款式。圖／取自IG
宋慧喬所穿的Buddy涼鞋款式。圖／取自IG
宋慧喬現身一次比一次美，為鞋履拍攝形象片展現夏日情懷。圖／取自IG
宋慧喬現身一次比一次美，為鞋履拍攝形象片展現夏日情懷。圖／取自IG
宋慧喬身穿Borabora系列涼鞋。圖／取自IG
宋慧喬身穿Borabora系列涼鞋。圖／取自IG
宋慧喬穿SUECOMMA BONNIE夏日Buddy涼鞋。圖／取自IG
宋慧喬穿SUECOMMA BONNIE夏日Buddy涼鞋。圖／取自IG
宋慧喬為代言的鞋履SUECOMMA BONNIE拍攝代言形象片。圖／取自IG
宋慧喬為代言的鞋履SUECOMMA BONNIE拍攝代言形象片。圖／取自IG
宋慧喬詮釋夏日Costa涼鞋，售價韓幣298,000元、約台幣7,350元。圖／取自IG
宋慧喬詮釋夏日Costa涼鞋，售價韓幣298,000元、約台幣7,350元。圖／取自IG
宋慧喬穿海軍藍Chouchou涼鞋，售價韓幣328,000元、約台幣8,090元。圖／取自IG
宋慧喬穿海軍藍Chouchou涼鞋，售價韓幣328,000元、約台幣8,090元。圖／取自IG
宋慧喬穿海軍藍Chouchou涼鞋，售價韓幣328,000元、約台幣8,090元。圖／取自IG
宋慧喬穿海軍藍Chouchou涼鞋，售價韓幣328,000元、約台幣8,090元。圖／取自IG

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