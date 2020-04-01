宋慧喬長髮飄逸、細肩帶美腿拍鞋履 想和她一起去旅行

女神宋慧喬離婚後露臉，次次美無極限，早前在2月份釋出鞋款SUECOMMA BONNIE代言形象片，以成熟嫵媚的中長鬈髮展現浪漫，近日釋出的夏日系列，宋慧喬一頭微鬈飄逸長髮，在微風吹拂下綻放年輕的風采，穿上細肩帶小洋裝、配襯水藍色眼影，呼應品牌「生動之夏（Vivid Summer）」的主題。

這次幫宋慧喬掌鏡的是韓國知名時尚攝影師Yeongjun Kim，常為李敏鎬、河智苑等韓星拍攝雜誌或形象照，宋慧喬在郵輪、海岸的陽光下，穿著小洋裝、涼鞋、球鞋等，帶著慵懶性感又俏皮的氛圍，全都是「女朋友最佳穿搭範本」，畫面悠閒寫意得讓人想和她一起去旅行，腳上穿搭的鞋款有她高顏值撐起，輕鬆駕馭。