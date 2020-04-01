宋慧喬長髮飄逸、細肩帶美腿拍鞋履 想和她一起去旅行
女神宋慧喬離婚後露臉，次次美無極限，早前在2月份釋出鞋款SUECOMMA BONNIE代言形象片，以成熟嫵媚的中長鬈髮展現浪漫，近日釋出的夏日系列，宋慧喬一頭微鬈飄逸長髮，在微風吹拂下綻放年輕的風采，穿上細肩帶小洋裝、配襯水藍色眼影，呼應品牌「生動之夏（Vivid Summer）」的主題。
這次幫宋慧喬掌鏡的是韓國知名時尚攝影師Yeongjun Kim，常為李敏鎬、河智苑等韓星拍攝雜誌或形象照，宋慧喬在郵輪、海岸的陽光下，穿著小洋裝、涼鞋、球鞋等，帶著慵懶性感又俏皮的氛圍，全都是「女朋友最佳穿搭範本」，畫面悠閒寫意得讓人想和她一起去旅行，腳上穿搭的鞋款有她高顏值撐起，輕鬆駕馭。
創立於2003年的韓國潮鞋品牌SUECOMMA BONNIE，特色是設計大膽、穿著舒適，以及全手工製作，受到許多韓星喜愛，TWICE周子瑜和少女時代的秀英，都穿過此品牌鞋款，設計師李普賢（Bonnie Lee）的初衷即是以「設計自己想要穿的鞋子」為理念，前任代言為全智賢，營造「女神鞋履品牌」的大手筆，近年代言人為宋慧喬，繼春夏「SUE LIBRE」的自由奔放之後，夏季的度假情懷也在宋慧喬的詮釋中登場。
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