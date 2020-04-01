加碼促銷刺激買氣 台隆手創館母親節全檔期皆贈抵用券

新冠肺炎持續延燒，迎戰上半年最大消費檔期母親節折扣戰，HANDS台隆手創館今年首度全檔期皆贈抵用券，活動自今（1）日起跑至5月10日，首波活動至4月10日單筆滿2500元贈200元台隆抵用券，最是優惠。

HANDS台隆手創館今年以「媽咪的放鬆時光」為主打概念，推出多款限量獨家及人氣熱銷商品，像是媽咪們很需要的按摩商品，不僅有24K閃黃金鍺石滾輪按摩美顏棒、U型按摩頸枕，以及日式溫熱揉捏捶打按摩坐墊和室椅和3D按摩椅墊等，都是可以讓媽咪好好享受放鬆療癒時光的母親節好禮。

此外，訴求能夠變美、變年輕的美妝保養品，向來也很受媽咪們喜愛。此波母親節檔期，HANDS台隆手創館除有獨家商品「玫瑰精油添加保濕護手套/護足襪套」外，月桃SPA緊實美肌按摩霜水洗式、桃谷SHELD系列保養品，以及舒柔去角質潔顏手套，也都是獨家商品。

另，針對喜愛料理的媽咪，今年HANDS台隆手創館推薦的商品有多功能計時鬆餅機，不僅降價1000元，還再加贈飛利浦濾水壺一個，可說是相當超值。若媽咪喜歡喝咖啡，隨行咖啡機則是很潮也很有品味的母親節好禮呢！