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張柏芝、《鬼媽媽》金泰希刺繡白洋裝比仙f氣　劉嘉玲一穿「黑掉」簡直神搭配

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
金泰希身穿白色刺繡洋裝為maje春夏季服裝。圖／取自品牌官網
金泰希身穿白色刺繡洋裝為maje春夏季服裝。圖／取自品牌官網

金泰希復出之作《哈囉掰掰，我是鬼媽媽（Hi Bye,Mama！）》相當好哭，也一併讓網友驚豔於她的神仙顏值，在宣傳期間的採訪活動上，她穿了maje的春夏季刺繡白洋裝，展現清新氣質，笑起來完全是凍齡美肌；另一位媽咪張柏芝則是穿了夏姿SHIATZY CHEN的刺繡裙裝，同樣展現驚人的清新少女風。

張柏芝身穿夏姿春夏系列，在風和日麗的戶外拍攝美圖，這組「芯藝」套裝以層疊不同材質的白色薄紗打造而成，展現面料的光澤與層次感，也表現出虛實交錯的夢幻之美，裙襬則是繡上春夏靈感的竹林圖案，點綴出幽靜之美；同劉嘉玲也以同系列裙裝拍攝Madame Figaro雜誌大陸版，白色寬襬緹花薄紗裙，縫繡花朵，修身版型黑色收腰夾克帶來黑白對比的帥氣俐落，配襯靴款更是展現個性，令人驚嘆嘉玲姊每次出手都是神搭配。

maje的2020年春夏系列，從巴黎遊歷到邁阿密海灘，添加艷黃、桃紅、亮藍色調，重現六○年代旖旎的海灘風情，此外，品牌每季都會推出的白色刺繡裙裝也有新作，金泰希上訪談節目時即身穿仙氣滿滿的白色刺繡洋裝，展現韓國第一美女的空靈風采。

張柏芝美穿夏姿春夏系列，這以層疊不同材質的白色薄紗打造而成。圖／取自微博
張柏芝美穿夏姿春夏系列，這以層疊不同材質的白色薄紗打造而成。圖／取自微博
張柏芝與金泰希都以刺繡裙裝穿出仙氣。圖／分別取自夏姿微博、tvN官方IG
張柏芝與金泰希都以刺繡裙裝穿出仙氣。圖／分別取自夏姿微博、tvN官方IG
劉嘉玲穿修身黑色收腰夾克搭配夏姿白色寬襬緹花薄紗裙。拍攝Madame Figaro中文版。圖／取自微博
劉嘉玲穿修身黑色收腰夾克搭配夏姿白色寬襬緹花薄紗裙。拍攝Madame Figaro中文版。圖／取自微博
金泰希身穿maje春夏白色刺繡洋裝出席訪談節目。圖／取自tvN官方IG
金泰希身穿maje春夏白色刺繡洋裝出席訪談節目。圖／取自tvN官方IG
張柏芝美穿夏姿春夏系列，在風和日麗的戶外拍攝大片。圖／取自微博
張柏芝美穿夏姿春夏系列，在風和日麗的戶外拍攝大片。圖／取自微博
金泰希身穿maje春夏白色刺繡洋裝出席訪談節目。圖／取自tvN官方IG
金泰希身穿maje春夏白色刺繡洋裝出席訪談節目。圖／取自tvN官方IG
金泰希身穿maje春夏白色刺繡洋裝出席訪談節目。圖／取自tvN官方IG
金泰希身穿maje春夏白色刺繡洋裝出席訪談節目。圖／取自tvN官方IG
張柏芝身穿夏姿「芯藝」套裝，顯得仙氣空靈
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夏姿 韓國

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