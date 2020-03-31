張柏芝、《鬼媽媽》金泰希刺繡白洋裝比仙f氣　劉嘉玲一穿「黑掉」簡直神搭配

金泰希復出之作《哈囉掰掰，我是鬼媽媽（Hi Bye,Mama！）》相當好哭，也一併讓網友驚豔於她的神仙顏值，在宣傳期間的採訪活動上，她穿了maje的春夏季刺繡白洋裝，展現清新氣質，笑起來完全是凍齡美肌；另一位媽咪張柏芝則是穿了夏姿SHIATZY CHEN的刺繡裙裝，同樣展現驚人的清新少女風。

張柏芝身穿夏姿春夏系列，在風和日麗的戶外拍攝美圖，這組「芯藝」套裝以層疊不同材質的白色薄紗打造而成，展現面料的光澤與層次感，也表現出虛實交錯的夢幻之美，裙襬則是繡上春夏靈感的竹林圖案，點綴出幽靜之美；同劉嘉玲也以同系列裙裝拍攝Madame Figaro雜誌大陸版，白色寬襬緹花薄紗裙，縫繡花朵，修身版型黑色收腰夾克帶來黑白對比的帥氣俐落，配襯靴款更是展現個性，令人驚嘆嘉玲姊每次出手都是神搭配。