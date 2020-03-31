南方的安逸優渥與情趣 Nul Taipei

多數東方的城市中，南方總帶有悠閒的安逸情懷。事實上，不少人去酒吧追求的正是種隱密氣氛；但想藏身在大安區巷弄內還要有兩把刷子，大隱隱於市的前提是：隔音裝潢可不馬虎、才能作到靜中取鬧、不打擾鄰居。結束鹹花生和孔雀的經營後，負責人之一的Dylan決心開設一間新的店鋪，最後選擇落腳於復興南路的巷弄間，並招募到包含餐廳主廚、音樂人、攝影師、廣告導演的志同道合夥伴，Nul Taipei團隊於焉成型。

本業為設計師的Dylan，像日本居家改造節目般巧思將廢材改造再利用。VIP包廂的拉門玻璃，是充滿1980年代的玻璃雕花懷舊風格；洗手間背板則將鐵捲門重漆上色，呈現低調但神來一筆的奇妙質感。牆上投影的動態視覺，則如萬花筒般的迷離，同時帶有1970的迷幻調調，一個字說完，就是chill！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

而雖然空間確實添增情趣，但餐酒館最怕「吃」裝潢，畢竟酒水才是真正核心。翻開menu，簡潔文字則讓味蕾回歸本質，例如「豬豬豬」就是豬肋排、豬尾、豬梅花一豬三吃，「蝦。麵」就是加入蛤蠣、龍蝦高湯的海鮮麵，直白、不囉唆。其中特別開胃的皮蛋沙拉，使用精選皮蛋、油膏、破布子等，以特製比例調配，再以自製花椒油點綴風味。同時每杯調酒都以數字編號，並留下個別風味DNA，並在描述中加入口感描述以及個別風味組成，讓人快速理解入口的輕重緩急，酒單上的經典特調則以Classic再進行改良，而Signature則是全新開發的創意風味組合，只此一家，像是使用南非國寶茶與蘭姆酒調製而成的編號No.4的調酒，口感複雜，並帶有香草、果香、蜜餞與木質的風味。

店內還有一台特製拍立得，靈感來自紐約經典獨立音樂行Rough Trade。每次投下100元，就能以單眼紀錄朋友們相聚的歡暢時光，還可選擇四張或八張，甚至「課金」增加沖洗。Dylan又補充所謂的Nul是法文，也就是空、也是程式語言中空集合之意，因為Nul Taipei不僅是間專業餐酒館，更可以是活動場所、限定藝廊或是二手市集，因為空，所以充滿無限可能。

一個晚上、一個人或一群朋友，一杯酒或一桌菜。正因為有空，所以故事和情趣都在吧檯與餐桌上，悄悄蔓延展開...

【Nul Taipei】

地址：台北市大安區復興南路二段160巷22號

電話：02-2755-0073

營業：1800-0200

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康