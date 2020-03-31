快訊

影／沙鹿多輛汽機車相撞起火 1死6人傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南方的安逸優渥與情趣 Nul Taipei

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
使用南非國寶茶與蘭姆酒調製而成的編號No.4的調酒，口感複雜；而開胃的皮蛋沙拉，則使用精選皮蛋、油膏、破布子等，以特製比例調配，再以自製花椒油點綴風味。圖 / Nul Taipei提供。
使用南非國寶茶與蘭姆酒調製而成的編號No.4的調酒，口感複雜；而開胃的皮蛋沙拉，則使用精選皮蛋、油膏、破布子等，以特製比例調配，再以自製花椒油點綴風味。圖 / Nul Taipei提供。

多數東方的城市中，南方總帶有悠閒的安逸情懷。事實上，不少人去酒吧追求的正是種隱密氣氛；但想藏身在大安區巷弄內還要有兩把刷子，大隱隱於市的前提是：隔音裝潢可不馬虎、才能作到靜中取鬧、不打擾鄰居。結束鹹花生和孔雀的經營後，負責人之一的Dylan決心開設一間新的店鋪，最後選擇落腳於復興南路的巷弄間，並招募到包含餐廳主廚、音樂人、攝影師、廣告導演的志同道合夥伴，Nul Taipei團隊於焉成型。

本業為設計師的Dylan，像日本居家改造節目般巧思將廢材改造再利用。VIP包廂的拉門玻璃，是充滿1980年代的玻璃雕花懷舊風格；洗手間背板則將鐵捲門重漆上色，呈現低調但神來一筆的奇妙質感。牆上投影的動態視覺，則如萬花筒般的迷離，同時帶有1970的迷幻調調，一個字說完，就是chill！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

而雖然空間確實添增情趣，但餐酒館最怕「吃」裝潢，畢竟酒水才是真正核心。翻開menu，簡潔文字則讓味蕾回歸本質，例如「豬豬豬」就是豬肋排、豬尾、豬梅花一豬三吃，「蝦。麵」就是加入蛤蠣、龍蝦高湯的海鮮麵，直白、不囉唆。其中特別開胃的皮蛋沙拉，使用精選皮蛋、油膏、破布子等，以特製比例調配，再以自製花椒油點綴風味。同時每杯調酒都以數字編號，並留下個別風味DNA，並在描述中加入口感描述以及個別風味組成，讓人快速理解入口的輕重緩急，酒單上的經典特調則以Classic再進行改良，而Signature則是全新開發的創意風味組合，只此一家，像是使用南非國寶茶與蘭姆酒調製而成的編號No.4的調酒，口感複雜，並帶有香草、果香、蜜餞與木質的風味。

店內還有一台特製拍立得，靈感來自紐約經典獨立音樂行Rough Trade。每次投下100元，就能以單眼紀錄朋友們相聚的歡暢時光，還可選擇四張或八張，甚至「課金」增加沖洗。Dylan又補充所謂的Nul是法文，也就是空、也是程式語言中空集合之意，因為Nul Taipei不僅是間專業餐酒館，更可以是活動場所、限定藝廊或是二手市集，因為空，所以充滿無限可能。

一個晚上、一個人或一群朋友，一杯酒或一桌菜。正因為有空，所以故事和情趣都在吧檯與餐桌上，悄悄蔓延展開...

【Nul Taipei】

地址：台北市大安區復興南路二段160巷22號

電話：02-2755-0073

營業：1800-0200

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以英國坦奎利琴酒、台灣杭菊1號白雪、羅望果、鹹楊桃調製的No.2調酒，口味清爽並帶有花香與微微的酸甜感。圖 / Nul Taipei提供。
以英國坦奎利琴酒、台灣杭菊1號白雪、羅望果、鹹楊桃調製的No.2調酒，口味清爽並帶有花香與微微的酸甜感。圖 / Nul Taipei提供。
一盞燈、一桌菜，空間因為有了空、有了人，故事才開始。記者徐兆玄╱攝影。
一盞燈、一桌菜，空間因為有了空、有了人，故事才開始。記者徐兆玄╱攝影。
酒保小T曾歷任於知名酒吧，調酒功力精湛，裝飾（garnish）手法也高雅脫俗。記者徐兆玄╱攝影。
酒保小T曾歷任於知名酒吧，調酒功力精湛，裝飾（garnish）手法也高雅脫俗。記者徐兆玄╱攝影。

酒駕

延伸閱讀

貿協再宣布食品6展延期 6月底前國內展全變調

微風信義與南山部分高樓餐廳 將採「跳桌帶位」

警追酒駕誤擊女乘客 桃檢首出動X光車勘驗槍擊死因

吳釗燮酸連台灣都不能提！世衛回應稱「台灣」：參與資格取決會員國

相關新聞

雞腿肉75、小卷114元！胡同燒肉線上商城 優惠5折起

隨著民眾防疫在家用餐的需求，「胡同燒肉」自即日起新推出線上商城。除了常見的燒肉肉品、食材之外，還有蔬菜、調味料等週邊產品...

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

又一間老字號餐廳熄燈。位於天母，已經有41年歷史的「鄉香西餐廳」宣佈，預計將於4月26日結束營業。消息一出，就令許多粉絲...

每十萬人61台 台灣呼吸器人口比例大勝歐洲達12倍

中央流行疫情指揮中心昨天公布，國內新冠肺炎確診者重症率達5%，至少15例曾經用過呼吸器。歐美傳出呼吸器短缺、叫不到貨，外...

南方的安逸優渥與情趣 Nul Taipei

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 ※飲酒過量，害人害己。 多數東方的城市中，南方總帶有悠閒的安逸情懷。事實上，不少人去酒吧追求的正是種隱密氣氛；但想藏身在大安區巷弄內還要有兩把刷子，大隱隱於市的前提是：隔音裝潢可不馬虎、才能作到靜中取鬧、不打擾鄰居。結束鹹花生和孔雀的經營後，負責人之一的Dylan決心開設一間新的店鋪，最後選擇落腳於復興南路的巷弄間，並招募到包含餐廳主廚、音樂人、攝影師、廣告導演的志同道合夥伴，Nul Taipei團隊於焉成型。

信義商圈全新景點 台北101打造「法式花園」讓民眾心情減壓

百貨上半年最優惠檔期母親節，4月陸續開跑，台北101購物中心母親節首波4月9日至4月22日展開，今年首度擴大優惠至超過6...

全聯線上購滿千抽A5和牛、愛買指定品牌滿額贈超商禮券

迎接清明兒童四天連假到來，超市量販賣場推出多項商品優惠，從咖啡優惠、休閒零食買1送1、糖果第2件5折起到日本主題周限定新...

SOGO母親節出手 獨家特惠組不送配角「明星品直接送」

百貨母親節首波美妝促銷戰開打，今年受疫情影響，美妝品牌釋出明星陣容與優惠力道超越往年，「美妝天后宮」SOGO忠孝館，今年...

網路拍賣新模式！蘇富比每週名表精選 勞力士打頭陣

因新冠疫情影響，全球出門到實體店面購物的消費者減少了，不過在家透過網路購物的新型態消費崛起，甚至傳出美國亞馬遜（Amaz...

孫芸芸美腿斜倚有TB包款做裝飾 BURBERRY斷貨款加一

只要是孫芸芸背過的包包都蓋上斷貨保證章，近期她又拎了BURBERRY TB包帆布拼接皮革款，簡約大方，相當有記憶點；Me...

翻報紙是件時髦的事！Junya Watanabe推獨立報聯名包

身處於網路時代，你有多久沒有翻閱實體刊物了？日本時尚設計師渡邊淳彌Junya Watanabe今年春夏帶來許多聯名系列，...

獨／超萌「拉拉熊茶屋」台北店4月30日落幕 粉絲捨不得

主打「拉拉熊」可愛元素的「拉拉熊茶屋台北店」，3月31日於官方臉書宣佈，由於租約到期，因此將於4月30日節營業，店內也會...

1公斤5萬日圓！抹茶甜點界的LV 「金天閣抹茶」來了

抹茶控注意，抹茶新品來了。飲品、甜點各有創意外，日本第一茶匠監製、甜點界抹茶LV的「金天閣抹茶甜點」，也全數報到。

熱門新聞

郵局年薪快破百萬打趴科技業？ 他曝悲慘現況：玻璃心都碎了

口罩為何兩週買9片而不是10片？ 網曝關鍵原因

超商領預購口罩「3個中2個不能用」 她無奈：真是籤王

高鐵宣布4月起拒載發燒客要求戴口罩！車內停賣熱飲

獨／開業6年不敵疫情 「枕戈待旦」馬祖料理熄燈

口罩一天一片？ 蘇貞昌：衛福部曾評估沒限量可能浪費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。