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如「N號房」在台灣 現行法制足以保護被害人嗎？

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信義商圈全新景點 台北101打造「法式花園」為民眾減壓

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」打卡點，營造令人放鬆的優雅氣息。記者江佩君／攝影
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」打卡點，營造令人放鬆的優雅氣息。記者江佩君／攝影

百貨上半年最優惠檔期母親節，4月陸續開跑，台北101購物中心母親節首波4月9日至4月22日展開，今年首度擴大優惠至超過600萬中信卡友，同享聯名卡館內回饋，單筆消費滿萬元可獲1,100元回饋，另外因應防疫實用需求，期間館內消費滿500元，就能獲得「口罩夾＋抗菌噴霧」的防疫來店禮。同時也在4樓廣場用心打造法式花園，用美麗的花草植物為民眾減壓，轉換心情。

新冠肺炎全球持續蔓延，過去來客有3成為觀光客的台北101深受影響，整體一至三月至少來客少3成、業績衰退2成。但反而高消費力主顧客穩住，台北101指出，因台灣疫情控制相對穩定，國際精品貨源轉入台灣，受新品數量充足之利，吸引主顧客消費，因此，台北101會員消費力反而在一至三月成長15%，交易筆數成長27％，主顧客成功護盤。

台北101今年首度擴大所有中信卡友同享聯名卡友回饋，使用中信卡＋101 PAY可享滿萬送1,100元、11％回饋。使用台北101聯名卡＋101 PAY單筆消費滿萬最高送1,300元、13％回饋。另外，珠寶腕表每滿5萬最高送4,500元、9％回饋，過去珠寶鐘表類起碼要滿百萬才享有8%回饋，今年門檻可說史上最低。

另外，台北101在4樓都會廣場特別打造一座「法式優雅庭院」，透過優雅的自然花草造景，在疫情期間特別能療癒人心。1樓則推出以法式書報攤風情設計的「ELLE法式露天咖啡」快閃店。

台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」打卡點，營造令人放鬆的優雅氣息。記者江佩君／攝影
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」打卡點，營造令人放鬆的優雅氣息。記者江佩君／攝影
台北101購物中心母親節4/9開跑，今年首度攜手中信卡超過600萬卡友，同享全館購物回饋。圖／台北101提供
台北101購物中心母親節4/9開跑，今年首度攜手中信卡超過600萬卡友，同享全館購物回饋。圖／台北101提供
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」，內部設計也相當夢幻華麗。記者江佩君／攝影
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」，內部設計也相當夢幻華麗。記者江佩君／攝影
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」，內部設計也相當夢幻華麗。記者江佩君／攝影
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」，內部設計也相當夢幻華麗。記者江佩君／攝影

台北101 中信 疫情

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