全聯線上購滿千抽A5和牛、愛買指定品牌滿額贈超商禮券

迎接清明兒童四天連假到來，超市量販賣場推出多項商品優惠，從咖啡優惠、休閒零食買1送1、糖果第2件5折起到日本主題周限定新品，滿足外出開車族、耍廢在家追劇宅宅族的需求。同時，還有卡通授權商品會員加價購、線上限時爆殺商品促銷活動、會員紅利點數15倍送等好康。

全聯自4月2日起至5日止，在全台超過520家設有「OFF COFFEE」的門市，推出全品項熱飲現折10元、冰飲現折5元優惠，等於熱美式最低只需15元 (原價25元)，熱拿鐵只要25元(35元)。另外，即日起至4月9日，購買人蔘、雞精、靈芝單筆滿588元，再送50元滿額折價券（預購除外），同時還有多款休閒零食買1送1起，包含「SF北海道起司條」(199元)、「華元野菜園洋蔥圈」(55元)、「巴黎貝爾香榭奶香薄餅」(92元)等。而多款糖果也有第2件5折起優惠，像是「比菲多益生菌小Q果凍」(60元)、「一語堂酸扁帶軟糖」(32元)、「一百份什錦水果味QQ糖」(53元)等。

至於「PX GO！全聯線上購」則自4月2日起至6日止，推出「4(月)在哈囉 ！春假不無聊」主題活動，期間全館消費滿1000元可抽「東港強A5和牛」(限使用PX Pay)，且還有多項爆殺商品促銷，如「義美紅豆粉粿牛奶冰棒」、「福樂自然零紅寶石蔓越莓優酪乳」、「悅氏四季春」等。

家樂福則是推出會員專屬好康春天野餐趣活動，即日起至4月21日，近60支熱門品牌零食，家樂福會員紅利點數15倍送。其中，包含：奧利奧及麗滋減糖25%隨手包系列、復活節限定版樂天小熊餅家庭號、卡迪那四重脆/可樂果香辣口味、日香綜合包(芥末、鹽酥、蒜香豌豆)等皆為新品。同時，家樂福線上購物全站消費單筆滿1,499元可享5%優惠，再送300元折價?。

愛買量販自4月2日起至5日一連4天，推出零食及家電優惠，包括：多達180款指定的糖餅、飲料63折起；買冰箱、洗衣機和電視滿2000元送200元家電現金抵用券(日立、大金、國際不適用)，空調除了4月14日前滿5000元現折500元優惠外，4月2日起至5日期間再加碼滿2000元送200元家電現金抵用券。

此外，還有櫻花系列餅乾新品可嘗鮮，包括：「東鳩櫻花香牛奶風味玉米脆果77g」、「東鳩櫻花香櫻桃風味玉米脆果77g」、「天惠春風2味銅鑼燒紅豆餡」、「天惠春風2味棉花糖巧克力」等限量上市。至於深受會員喜愛的卡通授權商品換購活動，4月起推出的是有「Anny Rabbit安妮兔」、「Lou露小熊」加持的「春遊野營」系列，4月1日起至14日，快樂購卡會員全館當日單筆消費滿500元可至客服中心以299元加購限量「安妮兔雙層密封快餐杯」、「安妮兔陶瓷三格密扣保鮮盒」、「露小熊野餐籃」，獨家市價最低5折起。