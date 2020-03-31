SOGO母親節出手 獨家特惠組不送配角「明星品直接送」

百貨母親節首波美妝促銷戰開打，今年受疫情影響，美妝品牌釋出明星陣容與優惠力道超越往年，「美妝天后宮」SOGO忠孝館，今年端出什麼樣的優惠陣容讓外界關注。SOGO表示，全台獨家與首賣商品較往年增加2成。且至少超過40項優惠組合優惠更勝周年慶。

今年因為疫情影響百貨人潮、買氣，因此為了迎接上半年業績最大檔的母親節，美妝品牌釋出的優惠組誠意十足，許多都是周年慶沒推出過組合或是優惠力道更勝周年慶。像是雅詩蘭黛超級明星商品「小棕瓶」推出買2送1正貨，百貨業者指出，「這組合從來沒有見過」。不只如此，不少品牌明星帶路貨推出買正貨送正貨，像是資生堂東京櫃怡麗絲爾櫻花限定款晚安凍膜買1送1、高絲雪肌精洗顏霜買1送1後通通千元有找。

過去常見的特惠組，通常是「主角搭配小配角」，贈品不見得是消費者需要的，但忠孝SOGO今年推出的全國獨家陣容由「主角＋主角」送的都是主角分身。像是經典乳霜資生堂東京櫃經典美麗趁早組，買50ml乳霜，就送了39ml乳霜，價值4,628元，優惠價2,340元。蘭芝的經典水酷精家族組，買水酷肌因保濕精華70ml，共送了80ml的迷你分身，價值3,592元，優惠價1,600元。另外，包括ALBION健康水、品木宣言靈芝水、高絲雪肌精、雪花秀潤燥精華、倩碧經典潔膚水等明星商品，都是「主角＋主角」的組合。

SOGO台北店今日起展開首波母親節，4月12日前指定銀行單館消費累計滿5千元，可兌換SOGO 4％禮券，國泰世華SOGO聯名卡累計滿4千獨家回饋5％抵用券，聯名卡回饋優於去年。若採買美妝為大宗，則適合選擇4月7日起至4月12日忠孝館、復興館化妝品推出單筆5千送5百，彩妝、香氛單筆3千送3百的優惠方案。

疫情期間，百貨更推出貼心服務讓消費者方便取貨。SOGO忠孝館今日起至5月10日期間，在一樓廣場推出「美妝快取站」，消費者可電話跟專櫃人員表示欲購買商品（排隊組除外）預約到館取貨時間後，專櫃人員於指定時間送到快取站，並可透過無線刷卡機結帳，甚至百貨也可直接把贈品換好，讓客人不進百貨就可完成購物。