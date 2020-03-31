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雞腿肉75、小卷114元！胡同燒肉線上商城 優惠5折起

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「美國達拉斯Prime牛排」加工後，可製作成豪華的牛排堡。記者陳睿中／攝影
「美國達拉斯Prime牛排」加工後，可製作成豪華的牛排堡。記者陳睿中／攝影

隨著民眾防疫在家用餐的需求，「胡同燒肉」自即日起新推出線上商城。除了常見的燒肉肉品、食材之外，還有蔬菜、調味料等週邊產品，讓民眾一次買齊、方便調理。為慶祝商城上線，還將推出美國達拉斯Prime牛排、去骨雞腿肉塊、豬小排、基隆船凍小卷等食材一系列的優惠，最低5折起。

創立於2005年的胡同燒肉，目前在台擁有11間店舖，菜單以日本和牛、澳洲和牛、美國安格斯黑牛為主，並有西班牙伊比利豬、台灣究好豬與各種海鮮。為了呈現食材原味，店內肉品不長時間醃漬、不主動提供烤肉沾醬，而是以椒鹽簡單調味，並搭配蔥花、檸檬汁沾醬食用。每烤一種食材，也會更換一次新烤網，確保不會影響食材風味。

本次新推出的「胡同線上商城」，販售品項超過百款，囊括牛肉、豬肉、海鮮等品項，並依照烹調手法不同，而有燒烤、火鍋、熟選等不同分類。胡同燒肉表示，商城內的食材都比照店舖，均由中央工廠手工修清，去除多餘的油花、筋膜，並以去骨、分切等方式包裝，方便消費者直接煎烤食用，或是調理成個人特製菜單。

以「美國達拉斯Prime牛排」為例，民眾可以平底鍋煎香後，搭配生菜夾入麵包內，製作成豪華的牛排堡。「霜降松阪豬」也可以煎熟後搭配生菜、起司、蕃茄，製作成為松阪豬吐司。墨魚香腸、澎湖冰卷等食材，則可以做成開胃小點或是涼拌菜。業者表示，每個月網上也會提供「胡同料理教室」的教學影片，方便民眾參考調理。

為慶祝線上商城開幕，胡同也推出一系列優惠方案。即日起至4月3日期間，基隆船凍小卷6折、澳洲板腱丁68折、伊比利豚肩排8折、雞胸清肉則為5折。4月4日至4月11日期間，美國牛培根火鍋肉片、豬小排、去骨雞腿肉塊、兵卷片等食材，則有5～8折折扣；4月12日至4月19日也有奶油起士地瓜68折、手工修清美國達拉斯Prime享65折等方案。以去骨雞腿肉塊為例，優惠後為75元，豬小排為100元，基隆船凍小卷則為114元。

可以煎烤或用氣炸鍋料理的「墨魚香腸」。記者陳睿中／攝影
可以煎烤或用氣炸鍋料理的「墨魚香腸」。記者陳睿中／攝影
「霜降松阪豬」也可以製作成為松阪豬吐司。記者陳睿中／攝影
「霜降松阪豬」也可以製作成為松阪豬吐司。記者陳睿中／攝影
胡同線上商城提供百款食材，包括牛、豬、海鮮。記者陳睿中／攝影
胡同線上商城提供百款食材，包括牛、豬、海鮮。記者陳睿中／攝影

基隆 火鍋 海鮮

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