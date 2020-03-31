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網路拍賣新模式！蘇富比每週名表精選 勞力士打頭陣
因新冠疫情影響，全球出門到實體店面購物的消費者減少了，不過在家透過網路購物的新型態消費崛起，甚至傳出美國亞馬遜（Amazon）加薪且增聘10萬人以應付暴增訂單的消息。受疫情影響的實體拍賣會活動，也透過網路展現新的可能。蘇富比宣布自4月1日起推出全新型態的「每週名表精選」（Watches Weekly）專場，每隔七天推出特定主題鐘表上拍，挑戰業界既有的鐘表拍賣模式。
蘇富比表示自2016年開始開放網路拍賣後，成績逐年都有成長，光是2018至2019年間，鐘表網上專場成交額就增長一倍。全新的拍賣型態提高靈活度，透過新科技加速徵集、鑑定、到上拍的整個流程。每週名表精選 4月登場，每週設定特定主題、每隔7天更新一輪拍品，藏家有一週時間可以下標。除了4月1日起至8日的勞力士及愛彼名家收藏，4月8日至15日的主題為百達翡麗設計與名表，4月15日至22日則主打瑞士名表無底價拍賣，4月22日起的最後一場則以伯爵經典與積家空氣鐘為主。
第一場網上專場主題「勞力士及愛彼名家收藏」，重點拍品包括一枚約1975年為當今杜拜酋長、阿拉伯聯合大公國副總統兼總理Mohammed Bin Rashid Al Maktoum特製的勞力士Daytona型號6263精鋼計時腕表，表盤刻有極具收藏價值之阿拉伯聯合大公國Quraysh Hawk標誌，估價約160萬港元（約台幣626萬元）起。另一枚焦點拍品則是約1968年製勞力士Paul Newman Daytona型號6241精鋼計時腕表，估價100萬港元（約台幣391萬元）起。
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