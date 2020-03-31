每十萬人61台 台灣呼吸器人口比例大勝歐洲達12倍

中央流行疫情指揮中心昨天公布，國內新冠肺炎確診者重症率達5%，至少15例曾經用過呼吸器。歐美傳出呼吸器短缺、叫不到貨，外界持續關切台灣呼吸器數量，指揮中心表示，台灣每十萬人口呼吸器高達61台，遠勝義、英、德等國。

衛福部醫事司司長、指揮中心醫療應變組副組石崇良表示，國內整備情形經過盤點，201家急救責任醫院有一萬台呼吸器，若再加上非急救責任醫院的呼吸器，總數一萬4000多台。折合人口密度，台灣每10萬人可分配達61台，相較德國每10萬人24台、英國每10萬人12台、義大利每10萬人5台，台灣的呼吸器相對充裕。

石崇良表示，上述指傳統的侵入式呼吸器，國內也有生產非侵式、睡眠型呼吸器，但這些呼吸器因可能會出現「氣溶膠現象」，使病毒溢散，因此在應用上，若使用非侵入式呼吸器，必須有配套，包括照顧模式、周邊器材處理方式等。衛福部會再找專家和研究單位商議，討論必要時將改裝或快速給予許可證的可行性。