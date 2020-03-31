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孫芸芸美腿斜倚有TB包款做裝飾 BURBERRY斷貨款加一

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
小型絎縫丹寧Lola包款，售價55,000元。圖／BURBERRY提供
小型絎縫丹寧Lola包款，售價55,000元。圖／BURBERRY提供

只要是孫芸芸背過的包包都蓋上斷貨保證章，近期她又拎了BURBERRY TB包帆布拼接皮革款，簡約大方，相當有記憶點；Melody殷悅則是背了同色系的棉布水桶包款，展現優雅又帥氣的穿搭風格。

TB手袋因包釦設計來自創辦人Thomas Burberry的TB縮寫而得名，花押字母作為鎖釦或包身印花設計，是2020春夏注目新款，除了飽和單色系之外，也有特別的動物主題系列，靈感源自古典插圖的猴群圖案，搭配硬挺立體皮革包袋上的TB花押字鎖釦、緹花精紡裁片，以描繪沉睡中的動物圖樣為特色。孫芸芸選拎的款式，則是麥芽棕雙色調的帆布拼接光滑皮革包，質感硬挺立體，可肩背、斜背或當作手拿包使用。

麥芽棕雙色調的帆布包類似風格，還有Melody手上的Peggy水桶包，馬術風格棉質帆布，相當顯氣質，飾有對比色皮革飾邊，命名來自英國君王昔日豢養的「馬界柯基犬」設德蘭小馬的名字Peggy，備有提柄、可調整肩背帶。此外，當季焦點包款還包括各種顏色、異材質拼接的全新Lola包款，以亮澤金屬、皮革材質的腰包為亮點，可手提、肩背或繫在腰間，靈活輕便。

孫芸芸演繹麥芽棕雙色調帆布及皮革TB包（小型），售價65,000元。圖／取自IG
孫芸芸演繹麥芽棕雙色調帆布及皮革TB包（小型），售價65,000元。圖／取自IG
古典猴子圖案皮革95,000元。圖／BURBERRY提供
古典猴子圖案皮革95,000元。圖／BURBERRY提供
Melody選用小型標誌圖案棉質帆布Peggy水桶包，售價48,500元。圖／BURBERRY提供
Melody選用小型標誌圖案棉質帆布Peggy水桶包，售價48,500元。圖／BURBERRY提供
孫芸芸演繹麥芽棕雙色調帆布及皮革TB包（小型），售價65,000元。圖／取自IG
孫芸芸演繹麥芽棕雙色調帆布及皮革TB包（小型），售價65,000元。圖／取自IG
自然色、暗胭脂紅雙色調帆布及皮革TB包（小型），售價65,000元。圖／BURBERRY提供
自然色、暗胭脂紅雙色調帆布及皮革TB包（小型），售價65,000元。圖／BURBERRY提供
羊皮TB包款，售價85,000元。圖／BURBERRY提供
羊皮TB包款，售價85,000元。圖／BURBERRY提供
小型水彩植絨皮革Lola包款，售價65,000元。圖／BURBERRY提供
小型水彩植絨皮革Lola包款，售價65,000元。圖／BURBERRY提供
Lola腰包，售價48,500元。圖／BURBERRY提供
Lola腰包，售價48,500元。圖／BURBERRY提供
崔智友曾在品牌活動上手提TB包款。圖／BURBERRY提供
崔智友曾在品牌活動上手提TB包款。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜全是孫芸芸同款小型雙色調帆布及皮革TB包。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜全是孫芸芸同款小型雙色調帆布及皮革TB包。圖／BURBERRY提供
麥芽棕雙色調帆布及皮革TB包（迷你），售價41,900元。圖／BURBERRY提供
麥芽棕雙色調帆布及皮革TB包（迷你），售價41,900元。圖／BURBERRY提供
動物印花絲綢及皮革TB包，售價75,000元。圖／BURBERRY提供
動物印花絲綢及皮革TB包，售價75,000元。圖／BURBERRY提供
Melody和孫芸芸近期都詮釋了BURBERRY包款。圖／皆取自IG
Melody和孫芸芸近期都詮釋了BURBERRY包款。圖／皆取自IG

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