孫芸芸美腿斜倚有TB包款做裝飾 BURBERRY斷貨款加一

只要是孫芸芸背過的包包都蓋上斷貨保證章，近期她又拎了BURBERRY TB包帆布拼接皮革款，簡約大方，相當有記憶點；Melody殷悅則是背了同色系的棉布水桶包款，展現優雅又帥氣的穿搭風格。

TB手袋因包釦設計來自創辦人Thomas Burberry的TB縮寫而得名，花押字母作為鎖釦或包身印花設計，是2020春夏注目新款，除了飽和單色系之外，也有特別的動物主題系列，靈感源自古典插圖的猴群圖案，搭配硬挺立體皮革包袋上的TB花押字鎖釦、緹花精紡裁片，以描繪沉睡中的動物圖樣為特色。孫芸芸選拎的款式，則是麥芽棕雙色調的帆布拼接光滑皮革包，質感硬挺立體，可肩背、斜背或當作手拿包使用。