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翻報紙是件時髦的事！Junya Watanabe推獨立報聯名包
身處於網路時代，你有多久沒有翻閱實體刊物了？日本時尚設計師渡邊淳彌Junya Watanabe今年春夏帶來許多聯名系列，其中與紐約獨立報《Civilization》的聯名最為有趣，他把報紙的封面運用在包款上，以鮮活的插圖喚醒大眾對實體出版品的情感。
《Civilization》是由《彭博商業周刊》前任美術總監Richard Turley所主理的刊物，「一份關於紐約的報紙」是他們對自己的描述。16頁的內容有別於一般新聞類報紙，他們聚焦的是紐約的各種文化、藝術、趣聞等。而善於用圖像說話的Richard Turley，也徹底透過《Civilization》發揮長才，用非常搶鏡的各種平面插圖、特殊排版為自己的刊物在IG上奪得注目，簡直可以視為一場紙媒反攻網路的成功案例。
而渡邊淳彌Junya Watanabe在春夏系列中就把《Civilization》第一期、第二期的封面作為主角，聯名打造T恤與托特包，以另類方式彰顯數位時代所無法取代的藝術美感與觸摸體驗。另外也與倫敦雜誌《Real Review》合作，推出休閒風格側背袋。
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