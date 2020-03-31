獨／超萌「拉拉熊茶屋」台北店4月30日落幕 粉絲捨不得

「內行看門道，外行看熱鬧」這或許可以概括這部片，對於音樂外行而言，裡頭的音樂流派與術語或許會讓人無法看熱鬧，而由於本片談到的是與電影公司合作的「配樂家」而非僅是「音樂家」，裡頭引用了許多影史軼聞，比如金凱利、比如庫柏力克，都有在本片中登場，但是裡頭的情境對我們而言是內行的，關於追夢的義無反顧。

2020-03-31 13:41