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獨／超萌「拉拉熊茶屋」台北店4月30日落幕 粉絲捨不得
主打「拉拉熊」可愛元素的「拉拉熊茶屋台北店」，3月31日於官方臉書宣佈，由於租約到期，因此將於4月30日節營業，店內也會在於最後一個月推出告別優惠和櫻花餐。許多粉絲也留言表示「熊熊要關了」、「哭哭 結束之前我想再去吃一次」、「趕快再去吃一次」
在2017年7月17日開幕的「拉拉熊茶屋」台北店，是台灣首間官方授權的拉拉熊茶屋，地點鄰近捷運中山站，整間店帶有濃濃的和風茶屋風情與拉拉熊元素，門口的日式緣側上，也可以看見拉拉熊與小雞、小白熊共同喝茶、吃點新的模樣。店內供應有日式蓋飯、甜點、冰品與各式飲品。拉拉熊茶屋的最大特色，就是精緻地重現各種拉拉熊的可愛模樣，例如拉拉熊熊臉造型的米飯、熊臉造型的大阪燒、熊臉造型的蛋糕等等，因此獲得不少粉絲們的喜愛。
目前拉拉熊茶屋共有台北、台南店，另外在台北東區也有一間拉拉熊咖啡廳。根據拉拉熊茶屋公告，因為租約到期，因此台北店營業至4月30日為止。公告中也指出，拉拉熊餐廳相關會員權益不變，點數可在拉拉熊咖啡廳、拉拉熊茶屋台南店繼續使用；拉拉熊茶屋桌曆上的每月優惠券，也可至拉拉熊咖啡廳使用，享用同月份的優惠。
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