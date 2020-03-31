1公斤5萬日圓！抹茶甜點界的LV 「金天閣抹茶」來了

抹茶控注意，抹茶新品來了。飲品、甜點各有創意外，日本第一茶匠監製、甜點界抹茶LV的「金天閣抹茶甜點」，也全數報到。

路易莎請來日本第一茶匠「森田治秀」監製系列甜點與茶飲，其中，「100%一番京都宇治抹茶飲品」的「一番茶」，指的是每年首批採摘的最高品質新茶，頂級珍貴，以此推出4款新飲品；另使用一公斤5萬日圓的頂級「金天閣抹茶粉」，調製金天閣抹茶慢烤巧克力、金天閣抹茶布朗尼等甜點。

此外，路易莎於限定門市也販售日本直送的暢銷伴手禮系列，例如茶之環「滿月抹茶蛋糕」，市場代購價高達1,233元，4月15日前限量預購價599元；另有抹茶／焙茶費南雪、特濃抹茶捲餅等399元，第一茶匠森田治秀研發3年的宇治抹茶巧克力、宇治焙茶巧克力，嘗鮮價199元。

以「蜜糖吐司」知名的Dazzling Cafe也推抹茶季，4月1日至5月31日限定販售。其中，「抹茶金磚協奏曲」有日式金磚蜜糖吐司與抹茶大福兩部份，金磚是以魔術方塊為發想，內餡有三層，冷凍後再裹上巧克力 ，造型具時尚感；「抹茶紫蘇梅氣泡飲」概念則源於古早味梅子綠茶，外觀呈現夢幻的漸層色系。

黑浮咖啡也聯名日本抹茶名店 nana's green tea，推出3款「柚見抹茶季」甜點，4月1日至5月31日限定推出。聯名款「雪濃富士抹茶鮮柚鬆餅」，以迴旋排列立體呈盤，每一片都夾藏著香Q白玉麻糬，淋上濃厚的抹茶奶霜與酸甜柚子醬，頂端則以新鮮葡萄柚點綴，宛如富士山著名的「冠雪」雪景。「京風雲海抹茶柚蜜冰沙」則以柚子冰沙為基底，加入檸檬果凍，淋抹茶醬、放上葡萄柚妝點，夢幻的漸層色系讓人彷彿置身京都的雲海中。