9個蘋果裝置實用小技巧 讓你在家工作也能展現神效率

防疫超前部署，讓最近有越來越多公司開始演練遠距辦公，或分組在家工作，但想要讓在家工作也能維持以往的工作效率，蘋果貼心提供了9個超實用技巧，讓你靈活運用iPhone、iPad、Mac等蘋果裝置，處理各項文書工作、聯繫溝通時更加方便無阻礙！

電腦桌面不夠用？iPad變身第二顯示器

不少上班族的辦公桌上都有兩個以上的顯示器，在家工作時想要維持接近的使用體驗，透過iPad「並行」功能就能變成Mac的第二個顯示器。只要在Mac上 按下「AirPlay」，即可快速連接使用，桌面空間立即大增。

iPad讓你處理文書同時上網找資料

許多人用電腦工作時經常都是多個視窗和應用程式多工同步進行，其實在iPad上也能勝任，透過iPadOS支援的「滑動置前Slide Over」和「分割顯示Split View」功能，可讓多個App隨時待命、快速切換，這兩個功能還可同時使用。

在已經開啟一個App的狀態下，從畫面底部向上滑出Dock，選擇另一個想要開啟的App，向上拖移以懸浮視窗的狀態出現，就是「滑動置前」，輕撥視窗底部，還可選取其他已經開啟的App；若將App拖移至畫面左或右邊，螢幕畫面即會分割成兩邊，即是「分割顯示」，拖拉中間的黑線可調整左右分割比例，同時操作兩個App或視窗。

活用跨裝置接力、剪下貼上大法

「接續互通Continuity」對擁有多種裝置的用戶來說是超實用功能，使用相同的 Apple ID、Wi-Fi、藍牙的裝置，開啟「接力Handoff」功能後，即可在不同裝置間無縫切換繼續先前的操作，而不錯失做到一半的進度。在一部裝置上複製的文字、影像、相片和影片，還可在直接在另一部裝置上貼上使用。

iPhone拍照直接顯示在Mac文件中

當使用Mac的Pages製作報告臨時需加上相片時，這時候iPhone或iPad就成為得力助手，只需於Pages點擊「插入」，選擇從iPhone或iPad「拍照」，所選裝置即自動打開相機功能，拍下的圖片便會自動顯示到文件上，或用來掃描文件、加入手繪圖示都非常方便，這功能同時也支援用在郵件、訊息、Finder上。

善用「檔案」App管理各種雲端服務

iPhone、iPad或iPod touch上的「檔案」App，除了顯示裝置上儲存的檔案、iCloud雲碟，其實還可以管理Dropbox、Box、OneDrive或Google Drive等第三方雲端服務， 讓你輕鬆管理擁有的各個雲端平台，還可以迅速分享內容給其他聯絡人。

iMessage也能共享螢幕給好友

iMessage除了可以傳送文字、語音訊息、圖片及影片之外，Mac版本更具有共享電腦螢幕的功能，不需另外安裝第三方軟體，只需於「訊息」App右上角的「詳細資料」中選擇「共享我的螢幕」或「要求共享螢幕」，即可與其他同樣使用Mac的朋友一同檢視或操作彼此的桌面，還可同步語音通話。無論是同事間討論專案，或同學合作報告、改功都也非常方便，且確保雙方隱私。

Team Work就靠iWork

使用者可透過iWork軟體包括Pages、Numbers和Keynote進行各種文件、試算表和簡報製作，啟動實時的共同編輯功能後，其他人可在Mac、iPad、iPhone甚至PC上一起協力作業，讓團隊合作不受距離影響，依舊順暢運行。

FaceTime也可視訊會議

平常常用來與國外親友聯繫的FaceTime ，在遠距工作期間也可當成視訊會議工具，「群組FaceTime」功能支援最多32位用戶同時進行視像或語音通話，當聯絡人發言時其視訊方塊更會自動變大，助你跟緊對話內容。

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