美到炸！江詩丹頓Égérie珠寶女表 1300顆美鑽拱月

月亮的存在,提醒了我們陰柔、婉約、變化的可能。江詩丹頓全新女表Égérie系列,以精湛的珠寶鑲嵌工藝,推出一款全鑲鑽、華麗動人的Égérie月相珠寶腕表,以多達1,300顆的華美鑽石,以鑽石火光、烘托出月相的婀娜曼妙。

古羅馬神話中,靈感女神Egeria以其豐沛的靈感造福無數藝術家與創作者,江詩丹頓今年於是以女神之名,帶來一系列全新的女表系列,其中全鑲鑽的Égérie月相珠寶腕表,無論從鑽石火光、珠寶工藝而言,都是一款重量級的收藏逸作。白金表殼鑲嵌246顆明亮式切割鑽石、鏈節錶鏈鑲嵌有588顆明亮式切割鑽石,加上510顆明亮式切割鑽石的表面,合計超過1,300顆,令美鑽拱月,呈現宛如神話般的璀璨明月美景。