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美到炸！江詩丹頓Égérie珠寶女表 1300顆美鑽拱月
月亮的存在，提醒了我們陰柔、婉約、變化的可能。江詩丹頓全新女表Égérie系列，以精湛的珠寶鑲嵌工藝，推出一款全鑲鑽、華麗動人的Égérie月相珠寶腕表，以多達1,300顆的華美鑽石，以鑽石火光、烘托出月相的婀娜曼妙。
古羅馬神話中，靈感女神Egeria以其豐沛的靈感造福無數藝術家與創作者，江詩丹頓今年於是以女神之名，帶來一系列全新的女表系列，其中全鑲鑽的Égérie月相珠寶腕表，無論從鑽石火光、珠寶工藝而言，都是一款重量級的收藏逸作。白金表殼鑲嵌246顆明亮式切割鑽石、鏈節錶鏈鑲嵌有588顆明亮式切割鑽石，加上510顆明亮式切割鑽石的表面，合計超過1,300顆，令美鑽拱月，呈現宛如神話般的璀璨明月美景。
而相較於從神話汲取靈感的江詩丹頓月相腕表，名士（Baume et Mercier）的Baumatic星期日期及月相腕表，則顯得相對親民。對稱而輪轉的月相盤搭配了日期顯示位於表面下半部，並與上方的星期指示呈現平衡的對望。漆面漸層的灰色表面搭配上金質時標刻度，讓42毫米的玫瑰金表殼本身就像一枚朦朧明月。想一探月之動力奧秘？請翻轉背面：具五日動力儲存的自動上鍊機芯BAUMATIC BM14 1975 AC2，供人於透明的後底蓋中、盡情欣賞。
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