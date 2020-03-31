美到炸！江詩丹頓Égérie珠寶女表 1300顆美鑽拱月

月亮的存在，提醒了我們陰柔、婉約、變化的可能。江詩丹頓全新女表Égérie系列，以精湛的珠寶鑲嵌工藝，推出一款全鑲鑽、華麗動人的Égérie月相珠寶腕表，以多達1,300顆的華美鑽石，以鑽石火光、烘托出月相的婀娜曼妙。

古羅馬神話中，靈感女神Egeria以其豐沛的靈感造福無數藝術家與創作者，江詩丹頓今年於是以女神之名，帶來一系列全新的女表系列，其中全鑲鑽的Égérie月相珠寶腕表，無論從鑽石火光、珠寶工藝而言，都是一款重量級的收藏逸作。白金表殼鑲嵌246顆明亮式切割鑽石、鏈節錶鏈鑲嵌有588顆明亮式切割鑽石，加上510顆明亮式切割鑽石的表面，合計超過1,300顆，令美鑽拱月，呈現宛如神話般的璀璨明月美景。