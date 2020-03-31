日本美女設計師出手 TOD’S新聯名上班、旅行都好搭

義大利時尚品牌品牌TOD’S自2018年開始推出T Factory跨界合作計畫，邀請各方領域的頂尖設計師、藝術家運用獨特視角和創意結合品牌DNA呈現「義大利製造」精神的頂級工藝技術。去年攜手鬼才設計師Alber Elbaz打造的Happy Moments膠囊系列蔚為話題，今年則是邀請到日本新生代美女設計師Mame Kurogouchi，呈現TOD’S T Factory的第三篇章。

從Mame Kurogouchi的設計中可以感受到她對日本傳統手工藝的熱情，擅長以創新的方式重新詮釋經典傳統。這次她選擇TOD’S標誌性的D-Styling手袋作為創作靈感，結合日本小巾刺繡（Kogin-Zashi）技術和義式工匠處理皮革手法，運用流動線條及黑色、深藍色及棕色等冷色調打造出一系列服飾、鞋履、手袋及旅行袋，符合她「希望能讓自己和顧客的日常穿搭更輕鬆、更美好」的設計理念，正式或休閒場合都適用，帶有中性俐落感，又不失優雅摩登。