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爬山、健行外出也要很美型 Columbia出招當你的神隊友
因為新冠疫情緣故，無論是露營、健行或是爬山都成為國人近期最熱門的戶外活動，但要怎麼維持行動從容又兼顧美美的造型呢？不用擔心，戶外運動品牌大廠Columbia在這季準備了一系列結合時尚色系、修身剪裁，還具備機能性的防水外套與鞋款，無論到哪裡走跳都能很有型。
台灣的春季天氣變化大，不只有低溫還會有驟降雨，怎麼保暖跟防水就成為戶外活動時的重要課題。Columbia有著各項防水科技助攻，包括了招牌的OutDry以及Omni-Tech都分別被運用不同的單品上。像是Omni-Tech防水外套除了具備上述的超防水功能外，還採用了Omni-Wick Evap吸濕快排貼合科技，因此穿著時不會感受到悶熱。而使用OutDry技術製成的連帽外套，也能讓穿著者長時間維持乾爽舒適，但最重要的是Columbia一改過去機能性單品給人的印象，使用色塊拼接或是繽紛的花草圖案來裝飾，達到兼具功能性又時髦外觀。
此外，Columbia在這季推出全新Icon系列服飾，以90年代的設計為靈感，把橘、藍和桃色融入，打造出輕盈又防水的外套、防風上衣雨褲款、帽款。而且這系列為了讓消費者能方便攜帶換穿，每一件都能收納成輕巧包裝，讓人眼睛為之一亮。值得一提的是，Columbia在站穩機能服飾領頭羊地位後，在今年也會著眼多功能鞋款發展，同樣會搭載OutDry防水科技，再結合Omni-Grip的抓地力大底、Tech Lite支撐系統，即使是搭配上班或是運動也不顯突兀，而且徒步踩在水中也不怕鞋子變濕變形。
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