爬山、健行外出也要很美型 Columbia出招當你的神隊友

因為新冠疫情緣故，無論是露營、健行或是爬山都成為國人近期最熱門的戶外活動，但要怎麼維持行動從容又兼顧美美的造型呢？不用擔心，戶外運動品牌大廠Columbia在這季準備了一系列結合時尚色系、修身剪裁，還具備機能性的防水外套與鞋款，無論到哪裡走跳都能很有型。

台灣的春季天氣變化大，不只有低溫還會有驟降雨，怎麼保暖跟防水就成為戶外活動時的重要課題。Columbia有著各項防水科技助攻，包括了招牌的OutDry以及Omni-Tech都分別被運用不同的單品上。像是Omni-Tech防水外套除了具備上述的超防水功能外，還採用了Omni-Wick Evap吸濕快排貼合科技，因此穿著時不會感受到悶熱。而使用OutDry技術製成的連帽外套，也能讓穿著者長時間維持乾爽舒適，但最重要的是Columbia一改過去機能性單品給人的印象，使用色塊拼接或是繽紛的花草圖案來裝飾，達到兼具功能性又時髦外觀。