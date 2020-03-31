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連假優惠！Dazzling Cafe「抹茶飲品」買一送一

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
抹茶紫蘇梅氣泡飲(售價180元)，是一款極清爽的抹茶系飲品。圖／Dazzling Cafe提供
抹茶紫蘇梅氣泡飲(售價180元)，是一款極清爽的抹茶系飲品。圖／Dazzling Cafe提供

Dazzling Cafe抹茶季再度登場，推出2款季節限定抹茶甜點及2款抹茶飲品，限定販售期間為4月1日至5月31日。另外，清明連續假期，Dazzling Cafe推出抹茶飲品買一送一優惠活動，活動自4月2日至4月5日。

Dazzling Cafe以「蜜糖吐司」闖出知名，蜜糖吐司每季推陳出新，11年來打造多樣化的口味。4月Dazzling Cafe再度推出季節限定的抹茶系列商品，將抹茶與蜜糖吐司結合，引領消費者食感輕旅行，體驗日本京都在地的抹茶風情。

新甜點第一款「抹茶金磚協奏曲」(售價260元)，有日式金磚蜜糖吐司與抹茶大福兩部份。抹茶金磚是以魔術方塊為發想，內餡部份分為三層，分別為烤吐司、抹茶甘納許、卡士達香堤層次堆疊，經過冷凍後再裹上鏡面白巧克力與抹茶巧克力 ，造型極具時尚感。第二款甜點「抹茶舒芙蕾蜜糖吐司」(售價350元)，特製的金黃色蜜糖吐司，裡面擠上滿滿的香濃抹茶卡士達，切開後抹茶卡士達餡爆漿而出。

同步推出的抹茶系列飲品，「抹茶紫蘇梅氣泡飲」(售價180元)概念源於古早味梅子綠茶，將日式與台式飲品結合，食材選用了台灣在地的紫蘇梅，拌入抹茶茶湯調製而成，外觀呈現夢幻的漸層色系。「抹茶優優」(售價180元)則以抹茶為基底，加入以希臘優格及草莓優酪乳混合製成的抹茶優酪特調，帶有濃郁茶香，溫和不膩口。

Dazzling Cafe抹茶季登場，同步推出抹茶季雙人套餐，含每日例湯、開胃菜、主餐、甜點及飲品，優惠價1090元。另適逢清明節連假，4月2日至4月5日再推抹茶飲品買一送一優惠活動(內用限定)。詳情可至Facebook官方粉絲團查詢。

抹茶舒芙蕾蜜糖吐司(售價350元)，特製的金黃色蜜糖吐司，裡面擠上滿滿的香濃抹茶卡士達，切開後抹茶卡士達餡爆漿而出。圖／Dazzling Cafe提供
抹茶舒芙蕾蜜糖吐司(售價350元)，特製的金黃色蜜糖吐司，裡面擠上滿滿的香濃抹茶卡士達，切開後抹茶卡士達餡爆漿而出。圖／Dazzling Cafe提供
抹茶優優(售價180元)，外觀以雅淡的綠色與白色漸層融合給人無限想像。圖／Dazzling Cafe提供
抹茶優優(售價180元)，外觀以雅淡的綠色與白色漸層融合給人無限想像。圖／Dazzling Cafe提供

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