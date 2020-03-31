連假優惠！Dazzling Cafe「抹茶飲品」買一送一

Dazzling Cafe抹茶季再度登場，推出2款季節限定抹茶甜點及2款抹茶飲品，限定販售期間為4月1日至5月31日。另外，清明連續假期，Dazzling Cafe推出抹茶飲品買一送一優惠活動，活動自4月2日至4月5日。

Dazzling Cafe以「蜜糖吐司」闖出知名，蜜糖吐司每季推陳出新，11年來打造多樣化的口味。4月Dazzling Cafe再度推出季節限定的抹茶系列商品，將抹茶與蜜糖吐司結合，引領消費者食感輕旅行，體驗日本京都在地的抹茶風情。

新甜點第一款「抹茶金磚協奏曲」(售價260元)，有日式金磚蜜糖吐司與抹茶大福兩部份。抹茶金磚是以魔術方塊為發想，內餡部份分為三層，分別為烤吐司、抹茶甘納許、卡士達香堤層次堆疊，經過冷凍後再裹上鏡面白巧克力與抹茶巧克力 ，造型極具時尚感。第二款甜點「抹茶舒芙蕾蜜糖吐司」(售價350元)，特製的金黃色蜜糖吐司，裡面擠上滿滿的香濃抹茶卡士達，切開後抹茶卡士達餡爆漿而出。

同步推出的抹茶系列飲品，「抹茶紫蘇梅氣泡飲」(售價180元)概念源於古早味梅子綠茶，將日式與台式飲品結合，食材選用了台灣在地的紫蘇梅，拌入抹茶茶湯調製而成，外觀呈現夢幻的漸層色系。「抹茶優優」(售價180元)則以抹茶為基底，加入以希臘優格及草莓優酪乳混合製成的抹茶優酪特調，帶有濃郁茶香，溫和不膩口。