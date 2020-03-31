療癒到想咬一口！5口味加倍佳棒棒糖唇膏 你愛哪一種？

昨天我們才看到韓國彩妝品牌innisfree推出經典糖果曼陀珠（Mentos）聯名系列蜜粉，現在日本潤唇膏品牌Delicious Lipcream也迷上這股甜蜜糖果風潮，攜手Chupa Chups（﻿加倍佳）棒棒糖打造新商品，不只有可愛的包裝，糖果的口味也百分百還原，意圖讓人想偷咬一口護唇膏！

Delicious Lipcream一直以來都致力於製作像是點心般的潤唇膏，像巧克力餅乾、爆米花、冰淇淋等，都是品牌的靈感來源，成分中的蜂蠟、荷荷巴籽油、夏威夷果油、馬油等也增添豐盈水潤感。這次他們選了Chupa Chups棒棒糖的五種口味，有可樂、櫻桃、草莓奶油、鳳梨、蘋果香調，不僅能滋潤雙唇，熟悉的口味也讓人像是時時被糖果包圍那樣幸福，充滿療癒感。全系列預計4月28日於日本相關通路開賣。 Delicious Lipcream攜手Chupa Chups（﻿加倍佳）棒棒糖推出潤唇膏。圖／摘自Twitter Delicious Lipcream攜手Chupa Chups（﻿加倍佳）棒棒糖推出潤唇膏。圖／摘自Twitter