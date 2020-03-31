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能力越大責任越大！Samsonite慶110周年聚焦永續環保
即使2020年一開始，世界的運作因為新冠肺炎影響，而略有停頓。不過世界最大袋包品牌新秀麗（Samsonite）還是迎來了其建立110周年。品牌執行長Kyle Gendreau也宣示要在2025年達到「碳中和」的目標，將落實於集團下的各個品牌，增加使用可回收再利用的材料和包裝。
自2018年以來，Samsonite已陸續推出了50多個綠色生態環保系列，包括可回收利用的材料：再生PET、再生尼龍、製程後再生聚丙烯、木材廢料和軟木塞。而今年推出的STEM系列新款行李箱，襯裡就使用了Recyclex™ 技術採用100％ 回收再製PET寶特瓶製成，目前已經從垃圾場回收了大約5,200萬個500ml 的PET寶特瓶，乾淨資源回收利用，實用並兼具環保性。而且不因為環保的訴求失去功能性，採取專利 Aero-Trac™懸掛輪設計，能有效抗震並降低輪子滾動時的噪音，搭配TSA海關密碼鎖，升級防盜拉鍊，有效保護隨身行李 。
而同樣在乎消費者使用需求的還有來自日本的ACE，像是旗下的商務系列GADGETABLE背包，設計的概念來自通勤時的人潮壅擠，通勤族會在進入車廂前將後背包往前背。因此GADGETABLE背包具有窄版的包身線條及機能性高的收納空間，並不斷提升細節設計，採用CORDURA ®高強度尼龍布料及METALUXE® 耐磨拉鍊製成，因此曾獲得GOOD DESIGN AWARD大獎肯定。
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