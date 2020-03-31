能力越大責任越大！Samsonite慶110周年聚焦永續環保

即使2020年一開始，世界的運作因為新冠肺炎影響，而略有停頓。不過世界最大袋包品牌新秀麗（Samsonite）還是迎來了其建立110周年。品牌執行長Kyle Gendreau也宣示要在2025年達到「碳中和」的目標，將落實於集團下的各個品牌，增加使用可回收再利用的材料和包裝。

自2018年以來，Samsonite已陸續推出了50多個綠色生態環保系列，包括可回收利用的材料：再生PET、再生尼龍、製程後再生聚丙烯、木材廢料和軟木塞。而今年推出的STEM系列新款行李箱，襯裡就使用了Recyclex™ 技術採用100％ 回收再製PET寶特瓶製成，目前已經從垃圾場回收了大約5,200萬個500ml 的PET寶特瓶，乾淨資源回收利用，實用並兼具環保性。而且不因為環保的訴求失去功能性，採取專利 Aero-Trac™懸掛輪設計，能有效抗震並降低輪子滾動時的噪音，搭配TSA海關密碼鎖，升級防盜拉鍊，有效保護隨身行李 。