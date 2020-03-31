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MLB Korea進駐新光三越A11 泫雅詮釋牛仔外套詢問度高

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
MLB Korea代言人泫雅所詮釋的牛仔系列，現在是品牌最熱銷的款式之一。圖／MLB Korea提供
MLB Korea代言人泫雅所詮釋的牛仔系列，現在是品牌最熱銷的款式之一。圖／MLB Korea提供

來自韓國的潮牌MLB Korea在4月1日將進駐新光三越A11，開出品牌在台第4家專賣店，除了有著以美式棒球場的球員休息室為設計概念的新店裝外，最具話題的還是由代言人泫雅所演繹的牛仔系列，還將推出獨家限定拼布牛仔外套，讓粉絲們莫不期待。

MLB Korea利用充滿金屬感的儲物櫃營造出運動休閒風格，而新光三越A11的店櫃，其中一整面牆則展示了多款招牌棒球帽，讓消費者可以一覽無遺最新設計。此外，MLB Korea為了迎接春天到來，還以女生們最愛的甜品馬卡龍作為靈感，打造詢問度極高的「馬卡龍系列」，包括漁夫帽、老爹鞋和即將上架的連衣裙等，把街頭風與甜美風融合。不僅如此，熱賣中由代言人泫雅所演繹的牛仔系列，也會因為針對A11據點的開幕，提供了獨家開賣的拼布牛仔外套，同樣備受矚目。

另外，Kangol近年也引進韓國設計團隊所打造的服飾與帽款，因此受到潮流族群的喜愛，連帶的店裝也逐步改變，來呼應系列風格。品牌表示店櫃改裝是因為觀察到韓流當道，加上韓國團隊所設計的包包跟服裝開始成為主力，所以整體的店櫃形象是參考韓國Kangol店櫃去做部分調整的，比先前的還多了一些潮流感，也比較活潑，陳列的方式也比較lifestyle。包括了SOGO忠孝館、信義A11以及新光南西三館，都已經改裝完成，消費者在逛街時，更能深刻感受到其中的不同。

MLB Korea為了迎接春天到來，還以女生們最愛的甜品馬卡龍作為靈感，打造詢問度極高的「馬卡龍系列」。圖／MLB Korea提供
MLB Korea為了迎接春天到來，還以女生們最愛的甜品馬卡龍作為靈感，打造詢問度極高的「馬卡龍系列」。圖／MLB Korea提供
MLB Korea代言人泫雅所詮釋的牛仔系列，現在是品牌最熱銷的款式之一。圖／MLB Korea提供
MLB Korea代言人泫雅所詮釋的牛仔系列，現在是品牌最熱銷的款式之一。圖／MLB Korea提供
MLB Korea代言人泫雅所詮釋的牛仔系列，現在是品牌最熱銷的款式之一。圖／MLB Korea提供
MLB Korea代言人泫雅所詮釋的牛仔系列，現在是品牌最熱銷的款式之一。圖／MLB Korea提供
Kangol近年也引進韓國設計團隊所打造的服飾與帽款，因此受到潮流族群的喜愛，連帶的店裝也逐步改變，來呼應系列風格。圖／Kangol提供
Kangol近年也引進韓國設計團隊所打造的服飾與帽款，因此受到潮流族群的喜愛，連帶的店裝也逐步改變，來呼應系列風格。圖／Kangol提供
為了在台灣的第四家門市開幕，MLB Korea推出限定於新光三越A11開賣的拼布牛仔外套。圖／MLB Korea提供
為了在台灣的第四家門市開幕，MLB Korea推出限定於新光三越A11開賣的拼布牛仔外套。圖／MLB Korea提供
MLB Korea代言人泫雅所詮釋的牛仔系列，現在是品牌最熱銷的款式之一。圖／MLB Korea提供
MLB Korea代言人泫雅所詮釋的牛仔系列，現在是品牌最熱銷的款式之一。圖／MLB Korea提供
為了在台灣的第四家門市開幕，MLB Korea推出限定於新光三越A11開賣的拼布牛仔外套。圖／MLB Korea提供
為了在台灣的第四家門市開幕，MLB Korea推出限定於新光三越A11開賣的拼布牛仔外套。圖／MLB Korea提供
MLB Korea為了迎接春天到來，還以女生們最愛的甜品馬卡龍作為靈感，打造詢問度極高的「馬卡龍系列」。圖／MLB Korea提供
MLB Korea為了迎接春天到來，還以女生們最愛的甜品馬卡龍作為靈感，打造詢問度極高的「馬卡龍系列」。圖／MLB Korea提供
MLB Korea代言人泫雅所詮釋的牛仔系列，現在是品牌最熱銷的款式之一。圖／MLB Korea提供
MLB Korea代言人泫雅所詮釋的牛仔系列，現在是品牌最熱銷的款式之一。圖／MLB Korea提供

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