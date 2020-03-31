MLB Korea進駐新光三越A11 泫雅詮釋牛仔外套詢問度高

來自韓國的潮牌MLB Korea在4月1日將進駐新光三越A11，開出品牌在台第4家專賣店，除了有著以美式棒球場的球員休息室為設計概念的新店裝外，最具話題的還是由代言人泫雅所演繹的牛仔系列，還將推出獨家限定拼布牛仔外套，讓粉絲們莫不期待。

MLB Korea利用充滿金屬感的儲物櫃營造出運動休閒風格，而新光三越A11的店櫃，其中一整面牆則展示了多款招牌棒球帽，讓消費者可以一覽無遺最新設計。此外，MLB Korea為了迎接春天到來，還以女生們最愛的甜品馬卡龍作為靈感，打造詢問度極高的「馬卡龍系列」，包括漁夫帽、老爹鞋和即將上架的連衣裙等，把街頭風與甜美風融合。不僅如此，熱賣中由代言人泫雅所演繹的牛仔系列，也會因為針對A11據點的開幕，提供了獨家開賣的拼布牛仔外套，同樣備受矚目。