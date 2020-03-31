台秘魯包機協助日人 日自印度撤僑班機也讓台人搭乘

我駐印度代表處昨天發出通知表示，經過協調後，在印度的台灣人可以搭乘日本政府從印度的撤僑班機經日本回台灣；外交部今天表示，駐處將相關資訊提供在印度的國人，代表處會持續關注相關訊息，持續提供國人協助。

印度25日啟動全面封鎖，總理莫迪下令國內13億人不得外出，為期21天。這是全球最大規模的對抗新冠病毒封鎖行動。

有網友在網路上貼出我駐印度代表處昨天發出的通知，通知表示日本航空公司為了協助日本僑民撤離印度返回日本，日航從3月30日到4月4日，每天晚上7點半有一架航班從新德里起飛到東京羽田機場，在機位許可的情況下，日航同意我國人搭乘撤僑班機離印經日本轉機回台。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，因應印度全境封鎖，有僑胞致電代表處詢問是否能協助返回台灣，代表處為了協助國人返台，和日本駐印度大使館討論，了解到日本安排了日航東京德里航線協助日本人離境，所以代表處和日航接洽取得同意，在有機位的前提下提供我國人搭機到東京。

歐江安表示，代表處了解到搭機相關的時間、費用等資訊後，通知在印度國人相關資訊，後續會持續關注，持續提供國人協助。