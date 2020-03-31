快訊

北部1名大學生疑確診 校方已要求接觸者自主管理

我的情慾不是你的A片！「復仇式色情」產業恐觸法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

變身蒙面俠蘇洛 百年靈新款計時碼表扮潮戴面具

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
像是蒙上眼罩的蒙面俠蘇洛（Zorro），百年靈的Top Time限量計時碼表，散發出古典卻又調皮的冒險童趣。圖 / Breitling提供。
像是蒙上眼罩的蒙面俠蘇洛（Zorro），百年靈的Top Time限量計時碼表，散發出古典卻又調皮的冒險童趣。圖 / Breitling提供。

掌握時間，不一定是比快，更多關鍵在於如何精確計算下一步？此時能計量時間運行的計時碼表，會是最佳伴手。百年靈（Breitling）的Top Time計時碼表初代作在1960年代推出時，原就瞄準年輕、活躍的專業人士。左右對稱、黑色扇形帶白色次表盤的「蘇洛（Zorro）」式趣稱，則脫胎自1920年代經典小說俠盜蘇洛的故事。而雖然設計風格加上蛋面藍寶石水晶玻璃帶有1960的古樸，但41毫米精鋼表殼則搭載了通過瑞士天文台認證的百年靈23型自動上鍊機芯，是品牌當代的精密製錶水準結晶。

Graham的Chronofighter Vintage則有一只新款動物主題的老虎限量腕表，成年的老虎「穿越」了表面上的兩個小表盤、回眸一「吼」，而12點鐘方向的一只幼虎則像可愛的小動物蟠踞於高處、像是將Graham的h與數字12踩「歪」了，頗為童趣。但可愛之外，這還是一款限量100只的單按鈕計時碼表，並有造型感強烈的手榴彈插銷造型表冠護橋，兼具收藏話題和日常造型。

Bell & Ross的BRV3-94 RS20計時碼表則與F1一級方程式雷諾賽車車隊合作，除了將雷諾車隊的黑、黃兩色入表款設計，賽車旗幟的黑白格也轉化成分鐘刻度的設計。當43毫米精鋼表殼中的黃色計時秒針啟動，其實賽車也像人生：只能不斷往前，超越自我，跟時間、也跟自己競賽。

Graham，Chronofighter Vintage Tiger，精鋼，44毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，計時碼表功能，價格店洽。圖 / Graham提供。
Graham，Chronofighter Vintage Tiger，精鋼，44毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，計時碼表功能，價格店洽。圖 / Graham提供。
大小兩只老虎盤踞表面的Graham Chronofighter Vintage Tiger腕表，暗藏「虎虎生風」的勇猛意念。圖 / Graham提供。
大小兩只老虎盤踞表面的Graham Chronofighter Vintage Tiger腕表，暗藏「虎虎生風」的勇猛意念。圖 / Graham提供。
Breitling，Top Time限量計時碼表，精鋼，41毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，計時碼表功能，15萬4,000元。圖 / Breitling提供。
Breitling，Top Time限量計時碼表，精鋼，41毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，計時碼表功能，15萬4,000元。圖 / Breitling提供。
Bell & Ross，BRV3-94 RS20計時碼表，精鋼，43毫米，自動上鍊機芯，時間顯示、計時碼表，價格店洽。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross，BRV3-94 RS20計時碼表，精鋼，43毫米，自動上鍊機芯，時間顯示、計時碼表，價格店洽。圖 / Bell & Ross提供。

瑞士 品牌

延伸閱讀

全球車企抗疫 逾百工廠停產

新冠肺炎 巴西總統接受第二次病毒檢測

巴西總統推文駁媒體：我的新肺採檢結果是陰性

疫情影響零件供應 南韓雷諾三星汽車擬暫停生產

相關新聞

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

又一間老字號餐廳熄燈。位於天母，已經有41年歷史的「鄉香西餐廳」宣佈，預計將於4月26日結束營業。消息一出，就令許多粉絲...

構築荷蘭藝術理念 通過玻璃材質重思服裝展示含義

PC Hooftstraat 坐落於博物館區中心地帶，位於博物館廣場和馮德爾公園（Vondelpark）之間，是歐洲著名的高級時尚購物街之一，毗鄰林立荷蘭及國際著名的設計師品牌、旗艦店和精品門市，在這個街區的店鋪鮮明地展示著荷蘭設計，創意底蘊和優雅風格。荷蘭建築事務所UNStudio 的The Looking Glass 項目從附近的博物館汲取靈感，以構築荷蘭藝術的理念，通過重新構思服裝展示的含義，打造了別具個性的旗艦店空間。

變身蒙面俠蘇洛 百年靈新款計時碼表扮潮戴面具

掌握時間，不一定是比快，更多關鍵在於如何精確計算下一步？此時能計量時間運行的計時碼表，會是最佳伴手。百年靈（Breitl...

主餐買1送1、醫護人員75折！越亮河粉4月1日插旗北車

飯BAR智作旗下的「越亮」越式河粉，預計將於4月1日正式進駐微風台北車站，店內也將供應香茅叢林直火烤牛排飯、越式皇朝牛肉...

廣達文教基金會支持美感啟蒙教育 龐畢度工作坊小班制教學畢展倒數

中小學課綱自去年起建立「多元學習」的新指標，讓許多家長開始重視孩子的藝術教育，許多機構也紛紛開立該類型課程，長年投入藝文活動的廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，基金會致力於藝術教育推廣長達二十年，認為法國龐畢度中心所推出的教育理念與創新教案符合實驗精神，與時俱進的教學模式值得推崇到世界各地，而這點正與廣達文教基金會的宗旨十分吻合，期盼更多台灣家庭都能感受到藝術的美好。

和木村光希撞「氣質必備款」 溫貞菱背COACH躺溜滑梯

木村光希（Kōki,）身為COACH代言人，日前選背春季the Coach Original 復古手袋，隨便拎都是巨星氣...

星野谷關 享頂級奢華villa

最近是否因新冠肺炎疫情悶壞了？想出國出不去，在國內又怕人擠人？聯合報系有行旅「企業家山居歲月」最新推出「星野（虹夕諾雅HOSHINOYA）谷關」頂級奢華渡假之旅，三天行程，入住日本星野集團的旗艦品牌虹夕諾雅Villa，這裡與自然環境完美融合，營造出水庭園的靜謐風格，不僅有半露天的樓中樓客房，還有戶外露天風呂。

住房率跌破2成！神旺大飯店4月30日停止住宿服務

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，重挫全球餐飲、住宿產業，台灣多間飯店、餐廳也受到影響。地處台北東區精華地段的「...

造型蛋糕、冰淇淋馬卡龍！「泡泡先生」現蹤COLD STONE

今年適逢繪本明星「BARBAPAPA泡泡先生」50週年，COLD STONE結合泡泡先生家族，在4月2日推出新品「泡泡先...

給你好心情！innisfree人氣蜜粉推超可愛曼陀珠限定版

顏色繽紛的春夏彩妝總讓人聯想起甜蜜蜜的糖果、甜點，亮麗鮮豔的色彩帶來輕鬆愉快的氛圍。今年innisfree特別攜手經典糖...

LV夏日漸層系列上市 三合一腰包變身紮染風新款

以日本的紮染工藝（絞り，Shibori）為靈感，加上去年夏季首度登場的Monogram Giant印花，LV在2020推...

寶格麗頂級珠寶展4月登台 13件翡翠創作全球首曝光

最能體現義大利生活美學的，除了電影藝術，可能就是裝飾藝術了。「彩寶之王」、義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）大膽...

熱門新聞

實名制口罩4月9日起成人每14天9片 取消單雙號購買限制

口罩實名制變更！ 購買量改以兩周為單位、片數將增加

口罩為何兩週買9片而不是10片？ 網曝關鍵原因

開放寄口罩給國外家人 經濟部提醒四程序

寄口罩到海外有條件解禁 二等親內每次可寄30片

她用全聯食材自製超夯「400次咖啡」 網驚呼：超像外面賣的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。