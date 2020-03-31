變身蒙面俠蘇洛 百年靈新款計時碼表扮潮戴面具

掌握時間，不一定是比快，更多關鍵在於如何精確計算下一步？此時能計量時間運行的計時碼表，會是最佳伴手。百年靈（Breitling）的Top Time計時碼表初代作在1960年代推出時，原就瞄準年輕、活躍的專業人士。左右對稱、黑色扇形帶白色次表盤的「蘇洛（Zorro）」式趣稱，則脫胎自1920年代經典小說俠盜蘇洛的故事。而雖然設計風格加上蛋面藍寶石水晶玻璃帶有1960的古樸，但41毫米精鋼表殼則搭載了通過瑞士天文台認證的百年靈23型自動上鍊機芯，是品牌當代的精密製錶水準結晶。

Graham的Chronofighter Vintage則有一只新款動物主題的老虎限量腕表，成年的老虎「穿越」了表面上的兩個小表盤、回眸一「吼」，而12點鐘方向的一只幼虎則像可愛的小動物蟠踞於高處、像是將Graham的h與數字12踩「歪」了，頗為童趣。但可愛之外，這還是一款限量100只的單按鈕計時碼表，並有造型感強烈的手榴彈插銷造型表冠護橋，兼具收藏話題和日常造型。