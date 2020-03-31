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主餐買1送1、醫護人員75折！越亮河粉4月1日插旗北車

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「越式皇朝牛肉火鍋」使用牛肉清湯搭配牛培根，還有無限供應的蔬菜，每份268元。圖／越亮提供
「越式皇朝牛肉火鍋」使用牛肉清湯搭配牛培根，還有無限供應的蔬菜，每份268元。圖／越亮提供

飯BAR智作旗下的「越亮」越式河粉，預計將於4月1日正式進駐微風台北車站，店內也將供應香茅叢林直火烤牛排飯、越式皇朝牛肉火鍋等限定餐點。為慶祝新店開幕，開幕前7日，也將推出「任一主餐買1送1」的優惠活動。另外醫護人員出示證件，也可享套餐加購75折的優惠。

提供越式餐點的「越亮」，在今年2月於南港Citylink開設首間門市，店內供應有湯河粉、乾米線、法國麵包與越式小菜，平均客單價約250～300元。湯河粉共有生牛肉、熟牛肉、雞絲等配料可供選擇；使用牛大骨搭配多種蔬菜熬煮的湯底，則是偏向南越的口味，另也有豬大骨湯底，方便不吃牛肉的顧客食用。

即將開幕的越亮微風北車店，原本為同集團的飯BAR LiLi，轉型後改以新品牌進駐。店內除了原本的主力產品外，還有新增2款獨家菜色。「香茅叢林直火烤牛排飯」以醃製過的沙朗牛排作為主角，帶有淡雅的香茅香氣，每份268元。「越式皇朝牛肉火鍋」則是使用牛肉清湯搭配牛培根，還有無限供應的蔬菜，每份268元。

為慶祝新店開幕，4月1日至4月7日期間，每天12:30、18:30均會發放20組號碼牌，憑號碼牌即可享任主食買1送1的優惠。4月8日至4月30日期間，微風會員或醫護人員，出示證件可享加購套餐75折的優惠。另外4月8日至5月3日期間的國定假日，參與臉書互動即可享單點85折。

「香茅叢林直火烤牛排飯」以醃製過的沙朗牛排作為主角，帶有淡雅的香茅香氣，每份268元。圖／越亮提供
「香茅叢林直火烤牛排飯」以醃製過的沙朗牛排作為主角，帶有淡雅的香茅香氣，每份268元。圖／越亮提供

微風 火鍋 醫護人員

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