風靡全球！全台唯一「鯊魚寶寶互動特展」就在大直ATT
『Baby Shark Doo Doo Doo Doo Doo Doo....』
紅遍全球的洗腦神曲《Baby Shark》，原版影片在影音網站YouTube上的觀看次數已超過40億次，歌曲前奏一旦響起，無人不為之起舞！風靡全球兒童界的超級巨星霸氣登場，全台唯一「鯊魚寶寶互動特展」自即日起至2020/6/21就在台北大直ATT 4 Recharge只要憑全館不限金額發票即可免費入場！邀請各位小朋友們一起前往百貨商場3樓，和大家一起蝦嘟嘟嘟嘟！
全台首創鯊魚寶寶彩繪互動裝置「發揮你的創意，彩繪專屬你的鯊魚寶寶」
紅遍全球的鯊魚寶寶，獨特的魅力及洗腦的歌曲深植人心，特別設置彩繪手作區，自己的Baby Shark自己畫，畫完即刻掃描，就能看到自己的Baby Shark悠遊在海底世界，怎麼玩都不會膩！
期間限定白色沙坑好玩更好拍，定時消毒安心暢玩海底世界。
忍不住想要拍下鯊魚寶寶最可愛的模樣，特別打造白色沙坑，不但好玩、舒壓、更好拍，特製白色細沙有各項安全檢驗報告，展區入內即量體溫、消毒，以及每隔幾小時的展區定時消毒，安全衛生有保障！
從捷運站出來就能跟Baby Shark、碰碰狐打招呼！
ATT 4 Recharge以Baby Shark豐富又幽默的可愛海底生物作為規劃重點，將豐富海底世界延伸至戶外，打造鯊魚寶寶走廊只要從捷運劍南路站3號出口出來右轉就可以看到Baby Shark以及碰碰狐全員指引各位小夥伴前往百貨商場3樓主題互動區，海底成員都在等著小朋友們，快來與尋找他們的蹤影噢！
超人氣鯊魚寶寶見面會，快來一起蝦嘟嘟嘟嘟。
父母與小朋友都為之瘋狂的鯊魚寶寶見面會將於4/04周六、5/09周六及6/13週六，於ATT 4 Recharge 1樓Led互動螢幕區舉辦，想要一睹碰碰狐、鯊魚寶寶的身影，各位小朋友趕快準備好，趕緊來和鯊魚寶寶一起蝦嘟嘟嘟嘟！見面會當日於主題快閃店單筆消費滿1,000元，還可獲得碰碰狐、鯊魚寶寶合照的機會唷！名額有限，詳細活動內容請洽ATT 4 Recharge 3樓鯊魚寶寶互動特展活動區。
打造沉浸式體驗，拉近消費者與商場的距離
ATT 4 Recharge 旨為打造親子與家庭為主的美食、娛樂、購物商場，特別於此次檔期推出最受小朋友歡迎的「鯊魚寶寶互動特展」主題活動，讓親子客群能通過互動遊戲使孩子得到良好的發展，更在快樂的遊戲活動中，增進感情，促進交流。此次ATT 4 Recharge更結合館內眾多餐廳，於四月份推出鯊魚寶寶兒童餐系列優惠，凡購買兒童餐即可獲得鯊魚寶寶限量貼紙乙份，收編小朋友的心，百貨商場不僅是遛小孩殺時間的去處，更是全家甜蜜溫暖的共同記憶點，利用小朋友喜愛的卡通動畫主角舉辦主題活動，成為百貨商場最有集客效益的方式。
超好玩、超好拍！想放電就快來ATT大直店一起蝦嘟嘟嘟吧～
※「鯊魚寶寶互動特展」主題活動：
日期：即日起至2020/6/21
地點：ATT 4 Recharge 3樓圓弧區 台北市中山區敬業三路123號
時間：週一到週日11:30~21:30
★拍照號碼牌發放時間及地點：
見面會當日 11:00 開始於 1F服務台憑發票兌換
★依排隊順序每位家長限領一張。
★限量50張，發完為止。
※「鯊魚寶寶、碰碰狐」見面會：
第一場：2020/04/04 周六 15:00-16:00
第二場：2020/05/09 周六 15:00-16:00
第三場：2020/06/13 周六 15:00-16:00
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言