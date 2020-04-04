風靡全球！全台唯一「鯊魚寶寶互動特展」就在大直ATT

『Baby Shark Doo Doo Doo Doo Doo Doo....』

紅遍全球的洗腦神曲《Baby Shark》，原版影片在影音網站YouTube上的觀看次數已超過40億次，歌曲前奏一旦響起，無人不為之起舞！風靡全球兒童界的超級巨星霸氣登場，全台唯一「鯊魚寶寶互動特展」自即日起至2020/6/21就在台北大直ATT 4 Recharge只要憑 全館不限金額發票即可免費入場！ 邀請各位小朋友們一起前往百貨商場3樓，和大家一起蝦嘟嘟嘟嘟！





手繪鯊魚寶寶，自己的Baby Shark自己畫，掃描後隨即悠遊海底世界。圖／ATT 4 Recharge 提供

全台首創鯊魚寶寶彩繪互動裝置「發揮你的創意，彩繪專屬你的鯊魚寶寶」

紅遍全球的鯊魚寶寶，獨特的魅力及洗腦的歌曲深植人心，特別設置彩繪手作區，自己的Baby Shark自己畫，畫完即刻掃描，就能看到自己的Baby Shark悠遊在海底世界，怎麼玩都不會膩！





期間限定白色沙坑，好玩又好拍，百貨更提供定時消毒安心遊玩有保障 。圖／ATT 4 Recharge 提供

期間限定白色沙坑好玩更好拍，定時消毒安心暢玩海底世界。

忍不住想要拍下鯊魚寶寶最可愛的模樣，特別打造白色沙坑，不但好玩、舒壓、更好拍，特製白色細沙有各項安全檢驗報告，展區入內即量體溫、消毒，以及每隔幾小時的展區定時消毒，安全衛生有保障！





展區延伸至戶外，指引小夥伴一起來海底世界玩耍吧！圖／ATT 4 Recharge 提供

從捷運站出來就能跟Baby Shark、碰碰狐打招呼！

ATT 4 Recharge以Baby Shark豐富又幽默的可愛海底生物作為規劃重點，將豐富海底世界延伸至戶外，打造鯊魚寶寶走廊只要從捷運劍南路站3號出口出來右轉就可以看到Baby Shark以及碰碰狐全員指引各位小夥伴前往百貨商場3樓主題互動區，海底成員都在等著小朋友們，快來與尋找他們的蹤影噢！





館內1F LED互動螢幕為鯊魚寶寶見面會會場，4/4、5/9、6/13快來一同共襄盛舉！ 圖／ATT 4 Recharge 提供

超人氣鯊魚寶寶見面會，快來一起蝦嘟嘟嘟嘟。

父母與小朋友都為之瘋狂的鯊魚寶寶見面會將於4/04周六、5/09周六及6/13週六，於ATT 4 Recharge 1樓Led互動螢幕區舉辦，想要一睹碰碰狐、鯊魚寶寶的身影，各位小朋友趕快準備好，趕緊來和鯊魚寶寶一起蝦嘟嘟嘟嘟！見面會當日於主題快閃店單筆消費滿1,000元，還可獲得碰碰狐、鯊魚寶寶合照的機會唷！名額有限，詳細活動內容請洽ATT 4 Recharge 3樓鯊魚寶寶互動特展活動區。





打造沉浸式體驗，拉近消費者與商場的距離

ATT 4 Recharge 旨為打造親子與家庭為主的美食、娛樂、購物商場，特別於此次檔期推出最受小朋友歡迎的「鯊魚寶寶互動特展」主題活動，讓親子客群能通過互動遊戲使孩子得到良好的發展，更在快樂的遊戲活動中，增進感情，促進交流。此次ATT 4 Recharge更結合館內眾多餐廳，於四月份推出鯊魚寶寶兒童餐系列優惠， 凡購買兒童餐即可獲得鯊魚寶寶限量貼紙乙份 ，收編小朋友的心，百貨商場不僅是遛小孩殺時間的去處，更是全家甜蜜溫暖的共同記憶點，利用小朋友喜愛的卡通動畫主角舉辦主題活動，成為百貨商場最有集客效益的方式。

超好玩、超好拍！想放電就快來ATT大直店一起蝦嘟嘟嘟吧～





※「鯊魚寶寶互動特展」主題活動：

日期：即日起至2020/6/21

地點：ATT 4 Recharge 3樓圓弧區 台北市中山區敬業三路123號

時間：週一到週日11:30~21:30

★拍照號碼牌發放時間及地點：

見面會當日 11:00 開始於 1F服務台憑發票兌換

★依排隊順序每位家長限領一張。

★限量50張，發完為止。

※「鯊魚寶寶、碰碰狐」見面會：

第一場：2020/04/04 周六 15:00-16:00

第二場：2020/05/09 周六 15:00-16:00

第三場：2020/06/13 周六 15:00-16:00