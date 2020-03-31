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和木村光希撞「氣質必備款」 溫貞菱背COACH躺溜滑梯

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
木村光希和溫貞菱分別詮釋the Coach Originals手袋。圖／COACH提供、取自IG
木村光希和溫貞菱分別詮釋the Coach Originals手袋。圖／COACH提供、取自IG

木村光希（Kōki,）身為COACH代言人，日前選背春季the Coach Original 復古手袋，隨便拎都是巨星氣場，同系列包款堪稱文青系女星女星的必備款，包括王淨、林映唯、溫貞菱、吳子霏都熱鬧撞包；董若彤以簡約穿搭配襯，吳速玲則是拍出春日花園的幽靜。

王淨、林映唯、董若彤不約而同以黑衣配襯the Coach Original 復古手袋，王淨身穿駝色寬褲，是當季都會女孩的極簡穿搭範本；吳速玲、溫貞菱分別以紫紅、藍綠色系的同調服裝配襯包款，溫貞菱像是拍攝文青圖輯般，加碼po文「帶著The Coach Originals手袋、會呼吸的皮革，同時也是深深喜愛的復古風格，天空般的藍，很適合陪伴水象星座的我」。韓團AOA雪炫則是在拍攝韓國版《marie claire》時，選搭同系列手袋。

the Coach Originals系列手袋是以復古包輪廓作為靈感，顏色有如奇花異卉般繽紛，執行創意總監 Stuart Vevers以品牌78年歷史檔案中的COACH經典包款延伸，用迷人的簡約態度為主題，回歸復古魅力。手袋材質來自品牌棒球手套鞣製皮革，呈現自然光澤，包款上的拋光金屬配件都以黃銅色調打造而成，此外，為了呼應六○年代的品牌皮革工藝，手袋以鑲嵌皮革滾邊作為細節設計，在創新中項傳統致敬。

the Coach Originals Signature C旋釦後背包，售價16,800元。圖／COACH提供
the Coach Originals Signature C旋釦後背包，售價16,800元。圖／COACH提供
溫貞菱以知識青年的姿態演繹the Coach Originals棒球鞣製皮革撞色側背包，售價16,800元。圖／取自IG
溫貞菱以知識青年的姿態演繹the Coach Originals棒球鞣製皮革撞色側背包，售價16,800元。圖／取自IG
溫貞菱躺溜滑梯演繹the Coach Originals棒球鞣製皮革撞色側背包，售價16,800元。圖／取自IG
溫貞菱躺溜滑梯演繹the Coach Originals棒球鞣製皮革撞色側背包，售價16,800元。圖／取自IG
the Coach Originals撞色肩背手拿包，售價19,800元。圖／COACH提供
the Coach Originals撞色肩背手拿包，售價19,800元。圖／COACH提供
吳速玲選擇和服裝同色調的the Coach Originals手袋19,800元。圖／取自IG
吳速玲選擇和服裝同色調的the Coach Originals手袋19,800元。圖／取自IG
董若彤以簡約黑色系，配襯韓團AOA雪炫同款the Coach Originals手袋14,800元。圖／取自IG
董若彤以簡約黑色系，配襯韓團AOA雪炫同款the Coach Originals手袋14,800元。圖／取自IG
吳子霏以印花裙裝配襯the Coach Originals手袋12,800元。圖／取自IG
吳子霏以印花裙裝配襯the Coach Originals手袋12,800元。圖／取自IG
王淨選用和木村光希同一款式的the Coach Originals手袋21,800元。圖／取自IG
王淨選用和木村光希同一款式的the Coach Originals手袋21,800元。圖／取自IG
林映唯一身帥氣和王淨、木村光希撞包the Coach Originals手袋21,800元。圖／取自IG
林映唯一身帥氣和王淨、木村光希撞包the Coach Originals手袋21,800元。圖／取自IG
溫貞菱以文青拍照風格演繹the Coach Originals棒球鞣製皮革撞色側背包，售價16,800元。圖／取自IG
溫貞菱以文青拍照風格演繹the Coach Originals棒球鞣製皮革撞色側背包，售價16,800元。圖／取自IG
the Coach Originals Signature C側背零錢迷你包，售價5,900元。圖／COACH提供
the Coach Originals Signature C側背零錢迷你包，售價5,900元。圖／COACH提供
the Coach Originals棒球鞣製皮革撞色側背包，售價16,800元。圖／COACH提供
the Coach Originals棒球鞣製皮革撞色側背包，售價16,800元。圖／COACH提供
溫貞菱以文青拍照風格演繹the Coach Originals棒球鞣製皮革撞色側背包，售價16,800元。圖／取自IG
溫貞菱以文青拍照風格演繹the Coach Originals棒球鞣製皮革撞色側背包，售價16,800元。圖／取自IG
韓團AOA雪炫在拍攝韓國版雜誌時也詮釋COACH春季系列及the Coach Originals手袋14,800元。圖／取自《marie claire Korea》IG
韓團AOA雪炫在拍攝韓國版雜誌時也詮釋COACH春季系列及the Coach Originals手袋14,800元。圖／取自《marie claire Korea》IG
木村光希巨星氣場詮釋the Coach Originals手袋21,800元。圖／COACH提供
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