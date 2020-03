和木村光希撞「氣質必備款」 溫貞菱背COACH躺溜滑梯

木村光希(Kōki,)身為COACH代言人,日前選背春季the Coach Original 復古手袋,隨便拎都是巨星氣場,同系列包款堪稱文青系女星女星的必備款,包括王淨、林映唯、溫貞菱、吳子霏都熱鬧撞包;董若彤以簡約穿搭配襯,吳速玲則是拍出春日花園的幽靜。

王淨、林映唯、董若彤不約而同以黑衣配襯the Coach Original 復古手袋,王淨身穿駝色寬褲,是當季都會女孩的極簡穿搭範本;吳速玲、溫貞菱分別以紫紅、藍綠色系的同調服裝配襯包款,溫貞菱像是拍攝文青圖輯般,加碼po文「帶著The Coach Originals手袋、會呼吸的皮革,同時也是深深喜愛的復古風格,天空般的藍,很適合陪伴水象星座的我」。韓團AOA雪炫則是在拍攝韓國版《marie claire》時,選搭同系列手袋。