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和木村光希撞「氣質必備款」 溫貞菱背COACH躺溜滑梯
木村光希（Kōki,）身為COACH代言人，日前選背春季the Coach Original 復古手袋，隨便拎都是巨星氣場，同系列包款堪稱文青系女星女星的必備款，包括王淨、林映唯、溫貞菱、吳子霏都熱鬧撞包；董若彤以簡約穿搭配襯，吳速玲則是拍出春日花園的幽靜。
王淨、林映唯、董若彤不約而同以黑衣配襯the Coach Original 復古手袋，王淨身穿駝色寬褲，是當季都會女孩的極簡穿搭範本；吳速玲、溫貞菱分別以紫紅、藍綠色系的同調服裝配襯包款，溫貞菱像是拍攝文青圖輯般，加碼po文「帶著The Coach Originals手袋、會呼吸的皮革，同時也是深深喜愛的復古風格，天空般的藍，很適合陪伴水象星座的我」。韓團AOA雪炫則是在拍攝韓國版《marie claire》時，選搭同系列手袋。
the Coach Originals系列手袋是以復古包輪廓作為靈感，顏色有如奇花異卉般繽紛，執行創意總監 Stuart Vevers以品牌78年歷史檔案中的COACH經典包款延伸，用迷人的簡約態度為主題，回歸復古魅力。手袋材質來自品牌棒球手套鞣製皮革，呈現自然光澤，包款上的拋光金屬配件都以黃銅色調打造而成，此外，為了呼應六○年代的品牌皮革工藝，手袋以鑲嵌皮革滾邊作為細節設計，在創新中項傳統致敬。
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