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住房率跌破2成！神旺大飯店4月30日停止住宿服務

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
神旺大飯店將於4月30日起暫停住房服務。圖／取自台北神旺大飯店 San Want Hotel Taipei粉絲頁
神旺大飯店將於4月30日起暫停住房服務。圖／取自台北神旺大飯店 San Want Hotel Taipei粉絲頁

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，重挫全球餐飲、住宿產業，台灣多間飯店、餐廳也受到影響。地處台北東區精華地段的「神旺大飯店」近期透露，自4月30日之後，將暫停客房住宿的服務，另外館內的自助餐，也改成個人式簡餐的型態。

隸屬於旺旺集團的神旺大飯店，鄰近捷運忠孝敦化站，擁有絕佳的地理交通優勢，館內規劃有268間歐風設計的客房，另設有伯品廊自助餐廳、潮品集中餐廳、Bon Amis牛排館等多間館內餐廳，近年更開設普諾麵包坊，提供多樣化的麵包點心。

神旺大飯店表示，原本館內住宿率約7～8成，但現已跌至1～2成。因應現況，伯品廊自助餐廳現已改提供簡餐、飲料的用餐型態；潮品集、普諾麵包坊等餐廳則持續正常營業。但是館內的客房住宿，將於4月30日後暫停服務。另外神旺商務酒店目前仍持續提供住房服務，但恕不接受需要居家隔離需求的客人入住。

除了神旺大飯店之外，故宮晶華酒店自4月1日至6月30日期間，進行一、二樓餐廳保養工程，將暫時停止散客服務。另外已經有50年歷史，連續2年獲得米其林一星的「大三元酒樓」，也趁機裝潢保養，自4月起暫時停業2個月。餐飲業者們如何在疫情中深蹲蓄力、累積能量，也將是各家需要謹慎面對的重要議題。

疫情 新冠肺炎

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