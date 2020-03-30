造型蛋糕、冰淇淋馬卡龍！「泡泡先生」現蹤COLD STONE

今年適逢繪本明星「BARBAPAPA泡泡先生」50週年，COLD STONE結合泡泡先生家族，在4月2日推出新品「泡泡先生歡樂家族」蛋糕，蛋糕使用九宮格款式，一次可享3種風味。另外在4月6日起，7-ELEVEN也將販售全球唯一的「泡泡先生藍莓馬卡龍冰淇淋」，還有第2件95折的優惠。

「泡泡先生」自1970年於法國巴黎誕生，近年仍有極高的討論話題。本次COLD STONE所推出的「泡泡先生歡樂家族」，採用九宮格式設計，並藉由香奶冰淇淋搭配黑糖QQ、草莓冰淇淋配上小麻糬，以及巧克力冰淇淋拌入棉花糖的組合，創造出宛若黑糖撞奶、草莓大福、熱可可般的3種特殊口味。另外在蛋糕體外也可見到泡泡先生的身影，還有專屬卡片、提盒，適合粉絲嘗鮮，每個售價1,580元。