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給你好心情！innisfree人氣蜜粉推超可愛曼陀珠限定版
顏色繽紛的春夏彩妝總讓人聯想起甜蜜蜜的糖果、甜點，亮麗鮮豔的色彩帶來輕鬆愉快的氛圍。今年innisfree特別攜手經典糖果曼陀珠（Mentos），推出聯名系列的蜜粉，從小吃到大的多口味薄荷糖變身隨身攜帶的化妝好幫手，真的超級有趣！
這次innisfree特別選擇旗下熱賣的人氣商品「無油無慮礦物控油蜜粉」做為與曼陀珠聯名的主角，這款蜜粉上市14年，除了具備讓人安心的定妝、控油功效之外，還能當爽身粉吸附汗水，或是當作乾洗髮使用，打造乾爽蓬鬆的瀏海，最適合夏天常常潮濕悶熱的台灣氣候。
而曼陀珠對不少經歷過90年代的消費者更是不陌生，「Mentos, the freshmaker!」(台灣翻成「曼陀珠給你好心情」)經典口號和各種劇情逗趣的電視廣告更是讓人印象深刻。這次innisfree選擇了曼陀珠最熱銷的6種口味做為設計概念，包括薄荷、蜜桃、檸檬、葡萄、櫻桃、哈密瓜，為「無油無慮礦物控油蜜粉」重新設計6款限定版包裝，搭配多種水果香氣，帶來清新涼爽的討喜滋味。
「無油無慮礦物控油蜜粉(曼陀珠限定版)」4月1日正式上市，從上市日至4月30日至全台任一門市購買「無油無慮礦物控油蜜粉(曼陀珠限定版)」，即可獲得曼陀珠(傳情限定版)一條。(贈品數量有限，送完為止。)
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