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LV夏日漸層系列上市 三合一腰包變身紮染風新款
以日本的紮染工藝（絞り，Shibori）為靈感，加上去年夏季首度登場的Monogram Giant印花，LV在2020推出夏日度假Escale全新系列，包括印花連身泳裝、飛行員夾克等服裝以及配件，結合鑰匙圈、零錢包、迷你包的三合一變款腰帶，更是潮流之選。
以Escale（中途停留）為名，LV Escale系列闡述海岸度假的美好時光，設計靈感來自日式紮染工藝技術，在染色前用綁繩、壓力等手法，讓織品染色不均，藉此產生獨特花紋印花，運用在LV Escale服裝系列，且將海洋藍以及傳統紮染使用的甜菜根與茜草根所相應的粉色、紅色，做漸層渲染的效果，搭配Monogram Giant印花設計，冷、暖色調皆柔和淡雅。
夏季系列鞋履較前季推出更多選擇，包括拖鞋、平底穆勒鞋、綁帶涼鞋與楔型鞋，海灘風的浴巾、帽子等也有LV Escale新圖樣。包款部分，以品牌經典的Neverfull、Keepall、Speedy與Neo Noe等輪廓，變身紮染風潮的新作，經典手袋挹注漸層色彩主題，也象徵浪花拍打沙灘的意象，尤其在Onthego手袋特別繡上熱門度假勝地例如米克諾斯島、卡布里島、沖繩、夏威夷等景點，共有25個夏日旅遊城市可選，LV Escale Daily腰帶配有可拆式收納袋、鑰匙釦，來自斷貨三合一包的變款，搭配刻著Monogram圖案的銀色搭釦，是夏日系列的時髦選項。
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