LV夏日漸層系列上市 三合一腰包變身紮染風新款

以日本的紮染工藝（絞り，Shibori）為靈感，加上去年夏季首度登場的Monogram Giant印花，LV在2020推出夏日度假Escale全新系列，包括印花連身泳裝、飛行員夾克等服裝以及配件，結合鑰匙圈、零錢包、迷你包的三合一變款腰帶，更是潮流之選。

以Escale（中途停留）為名，LV Escale系列闡述海岸度假的美好時光，設計靈感來自日式紮染工藝技術，在染色前用綁繩、壓力等手法，讓織品染色不均，藉此產生獨特花紋印花，運用在LV Escale服裝系列，且將海洋藍以及傳統紮染使用的甜菜根與茜草根所相應的粉色、紅色，做漸層渲染的效果，搭配Monogram Giant印花設計，冷、暖色調皆柔和淡雅。