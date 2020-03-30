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LV夏日漸層系列上市 三合一腰包變身紮染風新款

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
LV Escale Neonoe手袋，售價76,500元。圖／LV提供
LV Escale Neonoe手袋，售價76,500元。圖／LV提供

以日本的紮染工藝（絞り，Shibori）為靈感，加上去年夏季首度登場的Monogram Giant印花，LV在2020推出夏日度假Escale全新系列，包括印花連身泳裝、飛行員夾克等服裝以及配件，結合鑰匙圈、零錢包、迷你包的三合一變款腰帶，更是潮流之選。

以Escale（中途停留）為名，LV Escale系列闡述海岸度假的美好時光，設計靈感來自日式紮染工藝技術，在染色前用綁繩、壓力等手法，讓織品染色不均，藉此產生獨特花紋印花，運用在LV Escale服裝系列，且將海洋藍以及傳統紮染使用的甜菜根與茜草根所相應的粉色、紅色，做漸層渲染的效果，搭配Monogram Giant印花設計，冷、暖色調皆柔和淡雅。

夏季系列鞋履較前季推出更多選擇，包括拖鞋、平底穆勒鞋、綁帶涼鞋與楔型鞋，海灘風的浴巾、帽子等也有LV Escale新圖樣。包款部分，以品牌經典的Neverfull、Keepall、Speedy與Neo Noe等輪廓，變身紮染風潮的新作，經典手袋挹注漸層色彩主題，也象徵浪花拍打沙灘的意象，尤其在Onthego手袋特別繡上熱門度假勝地例如米克諾斯島、卡布里島、沖繩、夏威夷等景點，共有25個夏日旅遊城市可選，LV Escale Daily腰帶配有可拆式收納袋、鑰匙釦，來自斷貨三合一包的變款，搭配刻著Monogram圖案的銀色搭釦，是夏日系列的時髦選項。

LV上市Escale服裝、配件系列，夾腳拖27,600元。圖／LV提供
LV上市Escale服裝、配件系列，夾腳拖27,600元。圖／LV提供
LV Escale Onthego卡布里繡字手袋，售價10萬2,000元。圖／LV提供
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LV Escale帆布休閒鞋，售價32,200元。圖／LV提供
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LV Escale牛皮鑰匙圈，售價15,000元。圖／LV提供
LV Escale牛皮鑰匙圈，售價15,000元。圖／LV提供
LV Escale Kirigami套疊手拿包，售價34,600元。圖／LV提供
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LV Escale腰包，售價45,300元。圖／LV提供
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LV Escale楔型鞋，售價31,700元。圖／LV提供
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LV Escale Neverfull手袋，售價70,500元。圖／LV提供
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LV上市夏日度假Escale系列，Keepall 50旅行袋84,000元。圖／LV提供
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LV Escale Speedy 30，售價74,500元。圖／LV提供
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LV Escale夏日度假系列的靈感來自日式紮染工藝Shibori。圖／LV提供
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LV全新Escale系列，左為Onthego卡布里繡字手袋10萬2,000元。圖／皆為LV提供
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