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寶格麗頂級珠寶展4月登台 13件翡翠創作全球首曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI頂級翡翠、紅碧璽與鑽石耳環，白K金鑲嵌2顆蛋面形切割翡翠共約2.94克拉、2顆圓形切割紅碧璽共約1.46克拉、鑽石，530萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅碧璽與鑽石耳環，白K金鑲嵌2顆蛋面形切割翡翠共約2.94克拉、2顆圓形切割紅碧璽共約1.46克拉、鑽石，530萬元。圖／寶格麗提供

最能體現義大利生活美學的，除了電影藝術，可能就是裝飾藝術了。「彩寶之王」、義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）大膽以電影藝術為創作主題，薈萃各色絢爛寶石、以電影符碼打造CINEMAGIA頂級珠寶展，兩百餘件精彩作品將於4月9日起至4月12日於台北萬豪酒店登場，採預約制。其中更有13件以亞洲人最鍾愛的翡翠為主角的頂級珠寶之作全球首度曝光，亦是歷年來品牌來台翡翠珠寶創作，在等級、成套、數量上最具規模的一次。

以電影藝術為創作主題的CINEMAGIA頂級珠寶，由寶格麗擔任「導演」，透過精湛工藝發揮每枚寶石最迷人的特色，包括亞洲人最鍾愛的翡翠。此次13件頂級翡翠珠寶，盡情揮灑義大利美學：在色彩上大膽搭配粉色調的紅碧璽、紫色石榴石等非傳統組合，展現翡翠年輕活潑的新面貌。

亦有多件創作以切割面繁多的璀璨鑽石配稱蛋面翡翠的光彩。鑲嵌9顆總重約32.94克拉梨型蛋面切割翡翠的頂級珠寶項鍊，鍊身以鑲鑽的梨型圈環兩兩扣起，具有品牌標誌性的特色；另一條設計概念類似的項鍊一樣以鏤空的鑽石圈環串起5顆總重23.7克拉蛋面翡翠，與6顆總重13.9克拉蛋面切割紅寶石交錯排列出各種光影、色彩、寶石對比之美。

事實上，寶格麗多年來台展出的頂級珠寶的創作，幾乎都少不了翡翠作品，不過如此份量與等級則是歷年來少見。寶格麗表示，頂級珠寶的創作本來就會將藏家的喜好納入考量，翡翠獨特的氣質一直深受台灣、香港、日本等亞洲人的鍾愛，因此這次也特地選在台灣做全球首發。而早自50、60年代起，擅長發揮寶石豐富色調的寶格麗就將翡翠運用於諸多頂級珠寶創作上，風格雅緻，而數量之多，寶格麗羅馬康多堤大道總店內甚至在60年代曾設置名為「玉廊（Jade Gallery）」的空間，專門展示東方雕刻風格作品。

（左）BVLGARI 四月登台的頂級珠寶展中有13件翡翠珠寶全球首度曝光。（右）「彩寶之王」寶格麗自50、60年年代起就在珠寶設計中大量運用東方人鍾愛的翡翠。圖／寶格麗提供
（左）BVLGARI 四月登台的頂級珠寶展中有13件翡翠珠寶全球首度曝光。（右）「彩寶之王」寶格麗自50、60年年代起就在珠寶設計中大量運用東方人鍾愛的翡翠。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紫石榴石與鑽石項鍊，白K金鑲嵌8顆蛋面形切割翡翠共約41.07克拉、13顆蛋面形切割紫色石榴石共約37.21克拉、鑽石，2,000萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紫石榴石與鑽石項鍊，白K金鑲嵌8顆蛋面形切割翡翠共約41.07克拉、13顆蛋面形切割紫色石榴石共約37.21克拉、鑽石，2,000萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌5顆蛋面形切割翡翠共約23.7克拉、6顆蛋面形切割紅寶石共約13.9克拉、鑽石，3,100萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌5顆蛋面形切割翡翠共約23.7克拉、6顆蛋面形切割紅寶石共約13.9克拉、鑽石，3,100萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅寶石與鑽石耳環，玫瑰金鑲嵌2顆蛋面形切割翡翠共約11.625克拉、2顆紅寶石圓珠共約2.55克拉、鑽石，910萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅寶石與鑽石耳環，玫瑰金鑲嵌2顆蛋面形切割翡翠共約11.625克拉、2顆紅寶石圓珠共約2.55克拉、鑽石，910萬元。圖／寶格麗提供
「彩寶之王」寶格麗自50、60年年代起就在珠寶設計中大量運用東方人鍾愛的翡翠。圖／寶格麗提供
「彩寶之王」寶格麗自50、60年年代起就在珠寶設計中大量運用東方人鍾愛的翡翠。圖／寶格麗提供
266512_BVLGARI頂級翡翠、紫石榴石與鑽石手鍊，白K金鑲嵌3顆蛋面形切割翡翠共約11.45克拉、4顆蛋面形切割紫色石榴石共約9.47克拉、鑽石，941萬元。圖／寶格麗提供
266512_BVLGARI頂級翡翠、紫石榴石與鑽石手鍊，白K金鑲嵌3顆蛋面形切割翡翠共約11.45克拉、4顆蛋面形切割紫色石榴石共約9.47克拉、鑽石，941萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅寶石與鑽石耳環，鉑金鑲嵌6顆橢圓形切割翡翠共約14.66克拉、2顆蛋面形切割紅寶石共約5.1克拉、鑽石，1,500萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅寶石與鑽石耳環，鉑金鑲嵌6顆橢圓形切割翡翠共約14.66克拉、2顆蛋面形切割紅寶石共約5.1克拉、鑽石，1,500萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠與鑽石耳環，鉑金鑲嵌4顆蛋面形切割翡翠共約13.5克拉與鑽石，1,220萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠與鑽石耳環，鉑金鑲嵌4顆蛋面形切割翡翠共約13.5克拉與鑽石，1,220萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅碧璽與鑽石戒指，白K金鑲嵌1顆蛋面形切割翡翠約2.774克拉、1顆圓形切割紅碧璽約0.79克拉、鑽石，470萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅碧璽與鑽石戒指，白K金鑲嵌1顆蛋面形切割翡翠約2.774克拉、1顆圓形切割紅碧璽約0.79克拉、鑽石，470萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅碧璽與鑽石胸針，白K金鑲嵌2.062克拉蛋面形切割翡翠、2顆圓形切割紅碧璽共約1.52克拉、鑽石，530萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅碧璽與鑽石胸針，白K金鑲嵌2.062克拉蛋面形切割翡翠、2顆圓形切割紅碧璽共約1.52克拉、鑽石，530萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級鑽石與翡翠項鍊，鉑金鑲嵌鑲嵌9顆梨形蛋面切割翡翠共約32.94克拉與鑽石，4,200萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級鑽石與翡翠項鍊，鉑金鑲嵌鑲嵌9顆梨形蛋面切割翡翠共約32.94克拉與鑽石，4,200萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅碧璽與鑽石項鍊，白K金鑲嵌6顆蛋面形切割翡翠共約10.088克拉、13顆圓形切割紅碧璽共約9.53克拉、鑽石，1,710萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅碧璽與鑽石項鍊，白K金鑲嵌6顆蛋面形切割翡翠共約10.088克拉、13顆圓形切割紅碧璽共約9.53克拉、鑽石，1,710萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紫石榴石與鑽石耳環，白K金鑲嵌2顆蛋面形切割翡翠共約7.85克拉、2顆蛋面形切割紫色石榴石共約5.45克拉、鑽石，350萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紫石榴石與鑽石耳環，白K金鑲嵌2顆蛋面形切割翡翠共約7.85克拉、2顆蛋面形切割紫色石榴石共約5.45克拉、鑽石，350萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅寶石與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙、3顆蛋面形切割翡翠共約24.792克拉、8顆蛋面形切割紅寶石共約8.52克拉、鑽石，1,700萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級翡翠、紅寶石與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙、3顆蛋面形切割翡翠共約24.792克拉、8顆蛋面形切割紅寶石共約8.52克拉、鑽石，1,700萬元。圖／寶格麗提供

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