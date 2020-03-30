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寶格麗頂級珠寶展4月登台 13件翡翠創作全球首曝光
最能體現義大利生活美學的，除了電影藝術，可能就是裝飾藝術了。「彩寶之王」、義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）大膽以電影藝術為創作主題，薈萃各色絢爛寶石、以電影符碼打造CINEMAGIA頂級珠寶展，兩百餘件精彩作品將於4月9日起至4月12日於台北萬豪酒店登場，採預約制。其中更有13件以亞洲人最鍾愛的翡翠為主角的頂級珠寶之作全球首度曝光，亦是歷年來品牌來台翡翠珠寶創作，在等級、成套、數量上最具規模的一次。
以電影藝術為創作主題的CINEMAGIA頂級珠寶，由寶格麗擔任「導演」，透過精湛工藝發揮每枚寶石最迷人的特色，包括亞洲人最鍾愛的翡翠。此次13件頂級翡翠珠寶，盡情揮灑義大利美學：在色彩上大膽搭配粉色調的紅碧璽、紫色石榴石等非傳統組合，展現翡翠年輕活潑的新面貌。
亦有多件創作以切割面繁多的璀璨鑽石配稱蛋面翡翠的光彩。鑲嵌9顆總重約32.94克拉梨型蛋面切割翡翠的頂級珠寶項鍊，鍊身以鑲鑽的梨型圈環兩兩扣起，具有品牌標誌性的特色；另一條設計概念類似的項鍊一樣以鏤空的鑽石圈環串起5顆總重23.7克拉蛋面翡翠，與6顆總重13.9克拉蛋面切割紅寶石交錯排列出各種光影、色彩、寶石對比之美。
事實上，寶格麗多年來台展出的頂級珠寶的創作，幾乎都少不了翡翠作品，不過如此份量與等級則是歷年來少見。寶格麗表示，頂級珠寶的創作本來就會將藏家的喜好納入考量，翡翠獨特的氣質一直深受台灣、香港、日本等亞洲人的鍾愛，因此這次也特地選在台灣做全球首發。而早自50、60年代起，擅長發揮寶石豐富色調的寶格麗就將翡翠運用於諸多頂級珠寶創作上，風格雅緻，而數量之多，寶格麗羅馬康多堤大道總店內甚至在60年代曾設置名為「玉廊（Jade Gallery）」的空間，專門展示東方雕刻風格作品。
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