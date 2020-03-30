寶格麗頂級珠寶展4月登台 13件翡翠創作全球首曝光

最能體現義大利生活美學的，除了電影藝術，可能就是裝飾藝術了。「彩寶之王」、義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）大膽以電影藝術為創作主題，薈萃各色絢爛寶石、以電影符碼打造CINEMAGIA頂級珠寶展，兩百餘件精彩作品將於4月9日起至4月12日於台北萬豪酒店登場，採預約制。其中更有13件以亞洲人最鍾愛的翡翠為主角的頂級珠寶之作全球首度曝光，亦是歷年來品牌來台翡翠珠寶創作，在等級、成套、數量上最具規模的一次。

以電影藝術為創作主題的CINEMAGIA頂級珠寶，由寶格麗擔任「導演」，透過精湛工藝發揮每枚寶石最迷人的特色，包括亞洲人最鍾愛的翡翠。此次13件頂級翡翠珠寶，盡情揮灑義大利美學：在色彩上大膽搭配粉色調的紅碧璽、紫色石榴石等非傳統組合，展現翡翠年輕活潑的新面貌。

亦有多件創作以切割面繁多的璀璨鑽石配稱蛋面翡翠的光彩。鑲嵌9顆總重約32.94克拉梨型蛋面切割翡翠的頂級珠寶項鍊，鍊身以鑲鑽的梨型圈環兩兩扣起，具有品牌標誌性的特色；另一條設計概念類似的項鍊一樣以鏤空的鑽石圈環串起5顆總重23.7克拉蛋面翡翠，與6顆總重13.9克拉蛋面切割紅寶石交錯排列出各種光影、色彩、寶石對比之美。