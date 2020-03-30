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套餐免費升級、第2件半價！4間餐廳「連假限時優惠」
隨著兒童連假將至，多間連鎖餐飲均推出優惠活動同慶。「繼光香香雞」於指定日期推出「買香香炸雞，全品項產品加購享半價」的優惠；「日本橋海鮮丼辻半」則舉行雪蟹肉抽抽樂，最高可獲得5倍的加量雪蟹肉；「金子半之助」則有「點主餐送第2件5折優惠券」的活動。至於「頂呱呱」亦推出20塊阿勇雞塊的兒童節套餐，優惠價139元。
來自東京的日本橋海鮮丼辻半（TSUJIHAN），本次在台獨家新推出「北國雪蟹三色丼」，在醋飯上鋪有加拿大海膽、魚卵與滿滿的雪蟹肉，每份680元。4月1日至4月12日期間，凡單點雪蟹肉（190元），就可參加「雪蟹抽抽樂」，張張有獎，最高可獲得5倍量的雪蟹肉，價值950元。同時段期間，消費滿1,500元，再送500元抵用券，送完為止。另外即日起至5月31日期間，凡點購日本極上黑鮪丼、炙燒日本黑鮪丼、澳洲和牛排丼等6款新品套餐，還可享免費升級套餐的服務（價值200元）。
即日起至5月10日期間，「金子半之助」亦推出限時活動，只要點購主餐，就送第2件5折的優惠券；至4月12日期間，參與臉書粉絲團活動，也有機會獲得免費的帝王蟹天丼（價值720元）。
繼光香香雞日前新推出佛卡夏醬香炸腿堡、塔香百葉豆腐、煉乳小饅頭等系列餐點，本次隨著連假到來，在4月3日至5日、4月10日至12日、4月17日至19日等3個時段，推出優惠活動。凡購買大份香香炸雞一份，即可享全品項半價的加購優惠，全台繼光香香雞門市均可適用。
頂呱呱於4月2日至4月5日期間，推出期間限定的阿勇雞塊餐，共計有20塊阿勇雞塊，每份原價200元，優惠價139元，全台門市均有販售。另外連假期間，頂呱呱×美國功夫茶遠百信義概念店所推出的「小雞霜淇淋」，原價59元，優惠價30元。
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