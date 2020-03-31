廣達文教基金會支持美感啟蒙教育 龐畢度工作坊小班制教學畢展倒數

中小學課綱自去年起建立「多元學習」的新指標，讓許多家長開始重視孩子的藝術教育，許多機構也紛紛開立該類型課程，長年投入藝文活動的廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，基金會致力於藝術教育推廣長達二十年，認為法國龐畢度中心所推出的教育理念與創新教案符合實驗精神，與時俱進的教學模式值得推崇到世界各地，而這點正與廣達文教基金會的宗旨十分吻合，期盼更多台灣家庭都能感受到藝術的美好。

「美感是創意的基礎，啟蒙教育從兒童開始。」徐繪珈接著表示，廣達文教基金會每年斥資超過千萬元，與世界級博物館合作，將大師作品以複製畫方式，規劃為巡迴展覽，在全台各縣市及海外學校、文化中心展出，讓藝術走進每一個人的生活，不分都市與偏鄉，不需要跋涉至博物館，並藉由展覽訓練導覽小尖兵為畫作導覽，讓人人都有機會親近藝術，達成林百里先生理想中的「文化均富」目標。

廣達集團周年慶活動辦理了龐畢度中心的小小建築師工作坊。圖／廣達文教基金會 提供

龐畢度工作坊的呈現形式，有別於以往帶領藝術工作坊的模式，並不是讓孩子照著老師依樣畫葫蘆製作；而是在建立了基礎認知後，讓他們有更多自由發展的空間，因而也創造出了許多讓人驚奇的創作，這樣的教學模式，十分值得做為基金會在互動學習上的參考。

廣達集團周年慶活動辦理了龐畢度中心的小小建築師工作坊，來參與的同仁紛紛都對於這樣的教學模式感到很新奇，這是一種在建立孩子美感認知的教育模式，也是讓孩子進行世界探索的一種方式。

現巴黎龐畢度的兒童藝術工作坊「我的眼睛-視覺探索大冒險」，為確保教學及體驗品質，以每場次限額卅組親子的「小班制」進行，讓每一位小朋友及家長都能在良好的活動品質下體驗，對於防疫時期，相對風險也較低。

工作坊以五大關卡讓孩子在遊戲中重新思考觀看藝術的方式及角度，包含了拓印繪圖的「藝術考古趣」、光線探索龐畢度中心的「探索博物館」、感受錯視奧妙的「動動魔術屋」、排版及色彩的「幾何造山丘」、以及讓觀眾成為藝術作品的「我與妙妙狗」。

由聯合數位文創主辦的「我的眼睛-視覺探索大冒險」，即日起至四月五日在華山文創園區西4館舉行，購票請洽 https://reurl.cc/V6ja1y。