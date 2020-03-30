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北市稽查米其林餐廳 17家衛生缺失初查不及格

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市政府年初針對51家米其林業者，進行專案稽查，今天公布稽查結果，多達17家業者初查不及格，主要是衛生缺失。圖／台北市衛生局提供
台北市政府年初針對51家米其林業者，進行專案稽查，今天公布稽查結果，多達17家業者初查不及格，主要是衛生缺失。圖／台北市衛生局提供

被視為食客聖經的《米其林指南》，2018年首度登台﻿，掀起一陣美食炫風，不過，台北市政府年初針對51家業者，進行專案稽查，今天公布稽查結果，多達17家業者初查不及格；台北市衛生局表示，初查不及格的業者，經二次複查後都合格，也未開罰。

北市府年初執行「109年度米其林1星至3星及餐盤推薦餐廳稽查專案」，共計查核51家業者，包括1星17家、2星5 家、3星1家、餐盤推薦28家，其中，有17家業者初查不及格，初查合格率為66.7%，且不乏知名業者皆上榜。

台北市衛生局食藥科長陳怡婷表示，不及格的原因，主要是衛生缺失，例如「設備不潔」、「未出示體檢證明」及「食材置於地面」等，經現場輔導及複查，已改善並符合規定。

為把關民眾飲食安全，台北市衛生局表示，未來將要求米其林餐廳申請「餐飲衛生管理分級認證」、星級旅館Buffet納入「自主檢驗」，維護食安消費環境；針對米其林餐廳稽查結果，民眾可至北市府網站（https://reurl.cc/g7zgnQ）查詢。

台北市政府年初針對51家米其林業者，進行專案稽查，今天公布稽查結果，多達17家業者初查不及格，主要是衛生缺失。圖／台北市衛生局提供
台北市政府年初針對51家米其林業者，進行專案稽查，今天公布稽查結果，多達17家業者初查不及格，主要是衛生缺失。圖／台北市衛生局提供
台北市政府年初針對51家米其林業者，進行專案稽查，今天公布稽查結果，多達17家業者初查不及格，主要是衛生缺失。圖／台北市衛生局提供
台北市政府年初針對51家米其林業者，進行專案稽查，今天公布稽查結果，多達17家業者初查不及格，主要是衛生缺失。圖／台北市衛生局提供

衛生局 北市 米其林

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