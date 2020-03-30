跨域海陸最美的愛情！方國強高級訂製珠寶凸顯珍珠之美

從高級訂服到高級訂製珠寶，設計師方國強豐沛的創作能量從不侷限於素材和類型。2020年春季，Khieng HAUTE JOAILLERIE推出「Entre nous雙生共舞」系列高級訂製珠寶，6件華麗的頂級珠寶作品以方國強設計師最擅長運用的珍珠為主角，經法國高級珠寶工坊具30年深厚功力的資深工匠巧手，將古文明亞特蘭提斯女王亞特蘭娜與陸地情人的愛情傳說化作具體的永恆。

全系列耗時超過兩年的時間從靈感、設計到工藝，以堅硬的金屬捕捉瞬間浪花的柔美線條。唯一的一件舞動戒指，由506顆共重5.45克拉的白鑽密鑲成3D立體的章魚姿態，緊緊擁抱中央直徑近16毫米的銀黑色大溪地珍珠。以雙魚共泳為主要設計元素的雙生系列，項圈項鍊由兩股立體的海浪高高堆起中央大溪地黑珍珠，尺寸超過15毫米。浪花則是由不同切割的鑽石組成，火光層次分明。