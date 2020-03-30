台中日曜天地OUTLET改裝開箱祭 精品下殺一折起

抗疫期間更要聰明消費！台中日曜天地OUTLET將從4月1日至20日舉辦「改裝開箱祭」，此次共邀集ROOTS、EASTPAK、COACH等二十大品牌同步改裝開幕，標榜最殺折扣一折起，還有上千個品牌特色福箱獨家開賣。

新冠肺炎衝擊零售業，連鎖百貨陸續傳出裁員、關店、甚至出走的情況，反觀深耕台中多年、擁有市區絕佳交通優勢的日曜天地OUTLET，截至目前為止，第1季營收較去年同期成長三成。

相較同業凍結預算、品牌汰換停滯的保守態度，日曜天地OUTLET快馬加鞭進行內部改裝及品牌擴張計畫。

面對市場變化大的零售環境，近年已少有百貨大幅度改裝樓層，為穩住業績及消費者信心，日曜天地OUTLET從去年開始籌備，精心設計各種改裝企劃，為期一個月的改裝工程，將導入多間精品配件、服飾品牌進駐。

目前已知，包括ROOTS、EASTPAK、Le coq sportif、AZUR、精光堂等二十大品牌，將於4月1日起以全新面貌登場。

其中，將於4月17日開幕的ROOTS OUTLET最受矚目，標榜市區唯一的獨家店點，開幕首日將釋出限定優惠，預計又將催出一波買氣。

日曜天地表示，儘管正值非常時期，但對政府防疫有信心，日曜天地OUTLET同步備戰，要用魅力度高的知名品牌逆勢操作，以更多元的品牌櫃位及更好的消費者購物體驗，搶在政府發放振興券前，做足準備。

日曜天地這次集結二十大品牌同步改裝開幕，從4月1日至4月20日，全館同期舉辦改裝開箱祭，祭出最強折扣吸客，1樓國際精品館有義大利時裝品牌ARMANI祭出二折起、COACH精品包款全面3.8折起。

另外，新加入的精光堂時計，推出國際知名品牌手錶及皮件精品三折起。

B1樓休閒名品新進駐法國運動品牌Le coq sportif祭出全面六折起，消費滿3,800折300元，美國經典背包EASTPAK祭出4.5折，消費滿2,000折200元，牛仔品牌EDWIN推出全面特價990元起，休閒服飾ROXY全面一折起，英國鞋履品牌CLARK祭出三折起。