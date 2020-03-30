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特選3家精品LOGO飾品 戴口罩也可以美出另一種風格

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
小面積的Logo飾品既有品牌辨識度但又不會過度搶鏡，非常好搭。圖／FENDI提供、摘自品牌官網
小面積的Logo飾品既有品牌辨識度但又不會過度搶鏡，非常好搭。圖／FENDI提供、摘自品牌官網

這幾年精品著迷於運用品牌Logo做各種設計，除了滿版的出現在服裝、包款上之外，小巧可愛的飾品更是討喜。特別是對偏好低調造型的人來說，小面積的Logo飾品既有品牌辨識度但又不會過度搶鏡，非常好搭。而且最近因為防疫關係經常得戴著口罩，無法好好露臉的時刻運用這些飾品來點綴整體造型順便也點綴好心情。

FENDI今年春夏推出FF Earrings耳環飾品，使用塑膠玻璃材質及金色金屬件製成，向品牌著名FF Logo圖案致敬。而且這系列耳環還有兩種戴法，可以把兩只耳環分開戴上雙耳，或是在同一個耳朵上同時戴上兩只耳環重現FF Logo。共有大型及中型兩種款式，顏色則有4種可選擇。

FENDI今年春夏推出FF Earrings耳環飾品，使用塑膠玻璃材質及金色金屬件製成，向品牌著名FF Logo圖案致敬。圖／FENDI提供
FENDI今年春夏推出FF Earrings耳環飾品，使用塑膠玻璃材質及金色金屬件製成，向品牌著名FF Logo圖案致敬。圖／FENDI提供
FF 設計耳環(大)，21,600元。圖／FENDI提供
FF 設計耳環(大)，21,600元。圖／FENDI提供

FF 亮色設計耳環，19,800元。圖／FENDI提供
FF 亮色設計耳環，19,800元。圖／FENDI提供

FF 白色設計耳環，19,800元。圖／FENDI提供
FF 白色設計耳環，19,800元。圖／FENDI提供

FF 綠色設計耳環，19,800元。圖／FENDI提供
FF 綠色設計耳環，19,800元。圖／FENDI提供

GUCCI的雙G Logo也以各種面貌出現在今年春夏飾品上，推出搭配幾何元素的垂墜式耳環、尖錐耳針或是簡約典雅的迷你GG設計等。另外也有GUCCI字樣的髮夾，懷舊的樣式搭配水鑽點綴，很有品牌一貫喜愛的書卷味復古風情。而PRADA則是把經典的三角Logo標誌變成髮夾，除了百搭的黑、白色之外，還有粉紅、紅和藍色。

GUCCI的雙G Logo也以各種面貌出現在今年春夏飾品上。圖／摘自官網
GUCCI的雙G Logo也以各種面貌出現在今年春夏飾品上。圖／摘自官網

PRADA把經典的三角Logo標誌變成髮夾，除了百搭的黑、白色之外，還有粉紅、紅和藍色。。圖／摘自官網
PRADA把經典的三角Logo標誌變成髮夾，除了百搭的黑、白色之外，還有粉紅、紅和藍色。。圖／摘自官網

GUCCI的雙G Logo也以各種面貌出現在今年春夏飾品上。圖／摘自官網
GUCCI的雙G Logo也以各種面貌出現在今年春夏飾品上。圖／摘自官網

GUCCI字樣的髮夾，懷舊的樣式搭配水鑽點綴，很有品牌一貫喜愛的書卷味復古風情。圖／摘自官網
GUCCI字樣的髮夾，懷舊的樣式搭配水鑽點綴，很有品牌一貫喜愛的書卷味復古風情。圖／摘自官網

GUCCI的雙G Logo也以各種面貌出現在今年春夏飾品上。圖／摘自官網
GUCCI的雙G Logo也以各種面貌出現在今年春夏飾品上。圖／摘自官網

PRADA把經典的三角Logo標誌變成髮夾，除了百搭的黑、白色之外，還有粉紅、紅和藍色。。圖／摘自官網
PRADA把經典的三角Logo標誌變成髮夾，除了百搭的黑、白色之外，還有粉紅、紅和藍色。。圖／摘自官網

PRADA把經典的三角Logo標誌變成髮夾，除了百搭的黑、白色之外，還有粉紅、紅和藍色。。圖／摘自官網
PRADA把經典的三角Logo標誌變成髮夾，除了百搭的黑、白色之外，還有粉紅、紅和藍色。。圖／摘自官網

GUCCI的雙G Logo也以各種面貌出現在今年春夏飾品上。圖／摘自官網
GUCCI的雙G Logo也以各種面貌出現在今年春夏飾品上。圖／摘自官網

PRADA把經典的三角Logo標誌變成髮夾，除了百搭的黑、白色之外，還有粉紅、紅和藍色。。圖／摘自官網
PRADA把經典的三角Logo標誌變成髮夾，除了百搭的黑、白色之外，還有粉紅、紅和藍色。。圖／摘自官網

GUCCI的雙G Logo也以各種面貌出現在今年春夏飾品上。圖／摘自官網
GUCCI的雙G Logo也以各種面貌出現在今年春夏飾品上。圖／摘自官網

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