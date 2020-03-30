不受場域限制 遠東巨城美食外送上線啦

新型冠狀病毒疫情蔓延，不少人減少出門，改叫外送美食，遠東巨城購物中心Big City看準商機，與Uber Eats合作推出美食外送服務，即日起至4月初，將有 YAYOI 彌生軒、京都勝牛、點點心、黃亞細肉骨茶、樂檸漢堡等33家品牌，約800多項美食商品上架Uber Eats App，預計4月中還會加入更多餐飲品牌，將提供超過1000項美食商品，讓消費者不受場域限制隨時享用巨城美食。

遠東巨城購物中心指出，為了讓消費者在防疫期間能在家享用美食，巨城與Uber Eats合作，推出外送服務並祭出優惠，於4月15日至28日民眾只要下單滿500元，即可現折100元，用巨城APP掃描銷貨明細登錄消費金額，還可再享HAPPY GO點數雙倍送，消費者不用出門，就可享用巨城數十家異國美食料理。

針對喜愛親自下廚享受烹煮美食樂趣的消費者，愛買量販巨城店生鮮外送服務也同步上線，只要動手指，就能輕鬆選購蔬菜水果、冷凍肉品等新鮮食材由專人送到家，安心在家準備全家人的餐點。

另外，遠東巨城購物中心表示，巨城4樓的美食街近期也改裝大走簡約風，通透明亮的視覺感受更顯寬敞，不僅整體座位數增加亦擴大親子用餐區，未來還可透過遠東巨城APP線上點餐及支付，親子用餐區享有專人送餐服務方便家長隨時照顧孩童，大幅提升用餐舒適度與便利性。