快訊

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸、得手80萬元

大爆笑的謝幕：志村健染疫驟逝，日本搞笑圈不捨爆哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商開賣百萬遊艇 7-ELEVEN推預約購船 讓你變身航海王

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
7-ELEVEN首度攜手科建鋁船，於全台5,700家門市推出百萬遊艇預購服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手科建鋁船，於全台5,700家門市推出百萬遊艇預購服務。圖／7-ELEVEN提供

疫情不只讓許多人對24小時營業、幾乎各種生活用品都賣得到的超商依賴度更高，各超商也持續開拓各類跨界商機，滿足消費者需求。

7-ELEVEN繼推出預購Gogoro電動機車及Ford百萬名車後，這次更首度攜手科建鋁船，於全台5,700家門市推出百萬遊艇預購，主打每年賣出近百艘的兩款熱門遊艇「520R豪華版」以及「498R經典版」，最低不用百萬即可擁有人生第一艘船。即日起至4月30日止，只要到門市登錄預約鑑賞資料，即有專人聯繫完成簽約及領牌服務，除了可享有專案優惠價外，成交後還可額外獲得營業級動力小船考照訓練課程及5,000元7-ELEVEN商品卡，輕鬆入手私人遊艇、快意馳騁藍色公路。

7-ELEVEN表示，2019年首度與Ford跨界合作，首創國內通路預約服務模式，透過門市預約掌握隱藏接單機會，短短一個月賣出超過百輛汽車，也為超商服務駛出新商機。本次為讓國人輕鬆實現遊艇生活的夢想，首度攜手以製作及銷售小型鋁合金遊艇為名的科建鋁船，主打適合初學者入手的小艇，除遊艇牌照外，駕駛須有遊艇駕照，乘客僅需攜身分證備查即可出海。購船時不須買停泊位，可停在自家庭院或車庫，用皮卡或休旅車拖曳便可前往各處，讓你休假不用上山人擠人，在國內獨自享受海灣垂釣的樂趣，或是小家庭一同享受海灣野餐，悠閒地在水上渡過。

遊艇 超商 駕照

延伸閱讀

7-ELEVEN公益社群線上點擊創意 門市零錢捐讓愛迫降

吃下燦星旅遊 遊艇俱樂部大王布局一條龍

亞果危機入市 推遊艇行程

ARIEL II遊艇750萬元賣出 台南企業家大手筆購入自用

相關新聞

沒有最狂！只有更狂 小七開賣遊艇 百萬有找

台灣便利商店不僅密度在全球排名第二，還什麼都賣、什麼都不奇怪。7-ELEVEN今日表示，攜手科建鋁船首度於全台門市推出百...

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

又一間老字號餐廳熄燈。位於天母，已經有41年歷史的「鄉香西餐廳」宣佈，預計將於4月26日結束營業。消息一出，就令許多粉絲...

兼顧收納與美學 最適合與寵物同居的療癒窩

貓狗所散發的療癒魅力，是寵物迷正面能量的來源，也有許多人習慣在家中有毛孩的陪伴，雖然彼此之間無法用言語溝通，卻像家人般有著心靈上的羈絆，陪伴我們每一天。

舒肥牛排、新豬肉！泰迪農園咖哩7款新菜登場

以日系咖哩醬汁搭配台灣時蔬與多種肉品選擇的「泰迪農園咖哩」，近期藉由食材變化，新推出7款春季全新菜單，除了雞、豬、牛等主...

U值媒／耶路撒冷，哭牆下的少年與教士

對猶太人而言，能夠回到這裡，代表重回故鄉。每當憶起祖先流離失所的歲月，他們不禁悲從中來、心酸落淚，因此這道牆就被稱為哭牆。進入耶路撒冷的千年老城，我刻意不看地圖，順著若干小巷的連接與指引，就這樣走出自己的路徑。果不其然，莫名就走到某一個角落，正好可以從高處看到西牆。那種感覺好奇妙，一個非常理想又安靜的私密空間，居然讓我一人獨享。雖然有點逆光，卻仍難掩西牆的光芒。

超商開賣百萬遊艇 7-ELEVEN推預約購船 讓你變身航海王

疫情不只讓許多人對24小時營業、幾乎各種生活用品都賣得到的超商依賴度更高，各超商也持續開拓各類跨界商機，滿足消費者需求。

酸甜的莓果滋味！Lady M「藍莓起司千層蛋糕」首度登場

Lady M自4月1日起，將推出「藍莓起司千層蛋糕」，乃是2020年全球首度上市的全新口味。另外隨著母親節即將到來，La...

超長金色蕾絲裙擺 黃子佼、孟耿如婚紗照甜蜜曝光！

在這個月月初登記結婚的黃子佼與孟耿如，本來預計於4月19日在寒舍艾美舉行婚宴，但因為近期受到新冠肺炎疫情影響，考量到防疫...

7-ELEVEN公益社群線上點擊創意 門市零錢捐讓愛迫降

宅居家、護健康，照顧自己也別忘了關懷弱勢，邀請大家到全台小七索取黃阿瑪零錢袋，呼籲大家隨時存零錢，存好、存滿到店捐款。

深入屏東 訪萬坪小凡爾賽宮

聯合報系有行旅深入屏東秘境，最新推出「企業家山居歲月系列之茱麗葉城堡莊園」，落實從產地到餐桌的「綠里程飲食及餐桌風景」。

福斯商旅Freestyle 晚安！秒變露營車

露營已經成為許多台灣民眾的休閒活動之一，進而使多功能車款如MPV、休旅、跨界等車熱賣，只是並非每個人都需要一輛「專門露營」的車，還要顧及平常使用與人員乘載能力。而在這樣的市場需求下，福斯商旅Freestyle就此誕生。

優質系／吳則霖 用簡單沖出最極致的複雜

木製攤車停靠在店門邊，落地窗上映著吳則霖從台灣征戰到世界的冠軍標記。從在街邊倚著三輪車，獨自沖出一杯杯咖啡，到如今站於大片環形吧台內，面對人來人往，吳則霖盯著咖啡的眼神始終澄澈。

熱門新聞

一張圖看一周天氣！周三變天全台雨連下五天

明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

氣象局：清明連假全台有雨 下周日玉山有機會降雪

月薪6萬以上是少數？他嘆薪資天花板低 過來人曝真相

觀光局接待官員之子染疫 林佳龍：耍特權絕不寬貸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。