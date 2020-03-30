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超商開賣百萬遊艇 7-ELEVEN推預約購船 讓你變身航海王
疫情不只讓許多人對24小時營業、幾乎各種生活用品都賣得到的超商依賴度更高，各超商也持續開拓各類跨界商機，滿足消費者需求。
7-ELEVEN繼推出預購Gogoro電動機車及Ford百萬名車後，這次更首度攜手科建鋁船，於全台5,700家門市推出百萬遊艇預購，主打每年賣出近百艘的兩款熱門遊艇「520R豪華版」以及「498R經典版」，最低不用百萬即可擁有人生第一艘船。即日起至4月30日止，只要到門市登錄預約鑑賞資料，即有專人聯繫完成簽約及領牌服務，除了可享有專案優惠價外，成交後還可額外獲得營業級動力小船考照訓練課程及5,000元7-ELEVEN商品卡，輕鬆入手私人遊艇、快意馳騁藍色公路。
7-ELEVEN表示，2019年首度與Ford跨界合作，首創國內通路預約服務模式，透過門市預約掌握隱藏接單機會，短短一個月賣出超過百輛汽車，也為超商服務駛出新商機。本次為讓國人輕鬆實現遊艇生活的夢想，首度攜手以製作及銷售小型鋁合金遊艇為名的科建鋁船，主打適合初學者入手的小艇，除遊艇牌照外，駕駛須有遊艇駕照，乘客僅需攜身分證備查即可出海。購船時不須買停泊位，可停在自家庭院或車庫，用皮卡或休旅車拖曳便可前往各處，讓你休假不用上山人擠人，在國內獨自享受海灣垂釣的樂趣，或是小家庭一同享受海灣野餐，悠閒地在水上渡過。
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